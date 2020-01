Κοροναϊός : Φωτογραφίες δορυφόρου αποτυπώνουν την «ερημία» της Ουχάν

Οι φωτογραφίες από δορυφόρο της πόλης Ουχάν στην κεντρική Κίνα είναι αποκαλυπτικές: οι δρόμοι, άδειοι από ανθρώπους και αυτοκίνητα, αποτυπώνουν με δραματικό δρόμο το πόσο αποτελεσματικές ήταν οι προσπάθειες των αρχών να πειστούν οι κάτοικοι στο επίκεντρο της επιδημίας να παραμείνουν κλεισμένοι στα σπίτια τους.

Χτισμένη στις όχθες του ποταμού Γιανγκτσέ και ευάλωτη σε καταστροφικές πλημμύρες, η Ουχάν εκτείνεται σε μια περιοχή άνω των 8.500 τετραγωνικών χιλιομέτρων –πέντε φορές το μέγεθος της ευρύτερης περιοχής του Λονδίνου.

Οι αρχές έχουν ουσιαστικά αποκλείσει μια πόλη 11 εκατομμυρίων ανθρώπων, έναν βασικό κόμβο μεταφορών, που κανονικά αυτή την περίοδο –αργίες για το κινεζικό νέο έτος– γνωρίζει έντονη επιβατική κίνηση καθώς εκατομμύρια άνθρωποι ταξιδεύουν στις ιδιαίτερες πατρίδες τους για να επισκεφθούν τις οικογένειές τους.

I’ve been to #Wuhan before. The most famous shopping street-Jianghanlu, used to be where the hustle-and-bustle is. Plagued by #coronavirus scare, the street looks empty. Locals are urged to stay home. Here is another drone footage from 联盟营地. My best wish for Wuhan. pic.twitter.com/YLFo8NdtTV

