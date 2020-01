Ρατσιστικό παραλήρημα στην Ευρώπη εξαιτίας κοροναϊού -Αντιδρούν οι Ασιάτες

Εκτός από τις ασφαλείς πληροφορίες που λαμβάνουμε καθημερινά για την εξέλιξη του φονικού ιού, εξίσου γρήγορα «εξαπλώνονται» τόσο οι θεωρίες συνωμοσίας όσο και ένα «κύμα» ρατσιστικού περιεχομένου για όλους τους Κινέζους.

Ο αντιασιάτικος ρατσισμός εξαιτίας του κοροναϊού φαίνεται πως έχει εξοργίσει του Κινέζους, οι οποίοι δεν διστάζουν να χαρακτηρίσουν απαράδεκτη την στάση μερικών ευρωπαϊκών tabloids.

Πρώτο κρούσμα ρατσισμού σύμφωνα με το BBC καταγγέλθηκε στις δημόσιες συγκοινωνίες της Μεγάλης Βρετανίας, όπου αρκετοί Ασιάτες ανέφεραν πως δέχτηκαν ρατσιστική επίθεση εξαιτίας του κοροναϊού και φυσικά χωρίς καν να είναι φορείς.

Σε ρατσιστικό παραλήρημα προχώρησε και μία γαλλική εφημερίδα, η οποία δεν δίστασε να βγάλει πρώτο θέμα με απαράδεκτο τίτλο «Κίτρινος κίνδυνος» και εικόνα μία γυναίκα από την Κίνα να φορά την μπλε μάσκα.

Από την πλευρά της, η γαλλική εφημερίδα «Le Monde» παραθέτει μαρτυρίες Ασιατών που δηλώνουν ότι έχουν βιώσει τον ρατσισμό από τότε που εξαπλώθηκε ο ιός. «Κρατήστε τον ιό σας βρώμικοι Κινέζοι», φωνάζει ένας οδηγός οχήματος βλέποντας τον νεαρό Μινχ από το Βιετνάμ να διασχίζει κεντρικό δρόμο του Παρισιού. «Δεν είστε ευπρόσδεκτοι στη Γαλλία», προσθέτει.

Οι αντιδράσεις λοιπόν δεν άργησαν να έρθουν.

Σύντομα το hashtag στην Γαλλία #δεν_είμαι_ιός έγινε trend στα social media και αποτέλεσε την πρώτη απάντηση των Ασιατών στα φαινόμενα ρατσισμού.

«Είμαι Κινέζος, αλλά δεν είμαι ιός! Ξέρω ότι όλοι φοβούνται τον ιό αλλά όχι προκατάληψη, παρακαλώ», έγραψε ο Λου Τσενγουανγκ στο Twitter, αντιδρώντας στο ρατσιστικό παραλήρημα.

First of all, all asian are not chinese, second all chinese are not infected with the virus. Stop asking if we’re dangerous if we cough while all the people around us are doing so. ~ thanks #JeNeSuisPasUnVirus

— Rei (@Wellhein) January 28, 2020