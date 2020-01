«Φλέγεται» η Λιβύη – «Κίνδυνος σύγκρουσης που θα καταβροχθίσει ολόκληρη την περιοχή»

Σαν να μην πραγματοποιήθηκε ποτέ μοιάζει πλέον η Διάσκεψη του Βερολίνου, αφού 11 μέρες μετά τίποτα δεν έχει αλλάξει στη Λιβύη.

Η Τουρκία, όπου έδειχνε από την πρώτη στιγμή δυσαρεστημένη με την απόφαση βάζει μπουρλότο στη συμφωνία των «μεγάλων», συνεχίζοντας ακάθεκτη τη βοήθειά της προς την κυβέρνηση της Τρίπολης και τον Φαγέζ αλ- Σάρατζ. Μάλιστα, φροντίζει να διατηρεί ενεργό και το επικοινωνιακό παιχνίδι κατηγορώντας… τους πάντες ως υπεύθυνους της κατάστασης, υπογραμμίζοντας πως εκείνη προσπαθεί να διατηρήσει την ισορροπία στην περιοχή.

Βέβαια, παρά το γεγονός ότι ο Χαλίφα Χαφτάρ είναι σύμμαχός της Ελλάδας, ούτε εκείνος είναι… άμοιρος ευθυνών. Και ο επικεφαλής του Εθνικού Λιβυκού Στρατού ρίχνει με τη σειρά του λάδι στη φωτιά, βοηθώντας να διατηρηθεί το θερμόμετρο στην περιοχή σε πολύ υψηλές θερμοκρασίες.

Για του λόγου το αληθές, σύμφωνα με τον απεσταλμένο του ΟΗΕ για τη Λιβύη, Γάσαν Σαλαμέ μετά τη Διάσκεψη του Βερολίνου, έχουν διαπιστωθεί «110 παραβιάσεις της εκεχειρίας»!

«Απειλή νέας επικίνδυνης σύγκρουσης»

Συγκεκριμένα, ο απεσταλμένος του ΟΗΕ για τη Λιβύη, Γάσαν Σαλαμέ κατήγγειλε ενώπιον του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ τις συνεχείς παραβιάσεις των δεσμεύσεων που αναλήφθηκαν στις 12 Ιανουαρίου στο Βερολίνο από τη διεθνή κοινότητα για να σταματήσουν οι επεμβάσεις και οι παραδόσεις όπλων στις εμπόλεμες πλευρές.

«Όλα αυτά τα στρατιωτικά γυμνάσια για τον ανεφοδιασμό των δύο πλευρών απειλούν να επισπεύσουν μια νέα πολύ πιο επικίνδυνη σύγκρουση. Παραβιάζουν το πνεύμα και το γράμμα της Διάσκεψης του Βερολίνου» υπογράμμισε ο απεσταλμένος του ΟΗΕ κατά τη διάρκεια βιντεοσύνδεσης με το Συμβούλιο Ασφαλείας.

«Καλώ τις πλευρές και τους ξένους υποστηρικτές τους να απόσχουν από κάθε απρόσεκτη ενέργεια και να ανανεώσουν την εκπεφρασμένη δέσμευσή τους να εργαστούν υπέρ μιας εκεχειρίας».

Παράλληλα, ο απεσταλμένος του ΟΗΕ μίλησε συγκεκριμένα για «στρατιωτικές ενισχύσεις» στα δύο στρατόπεδα, στις δυνάμεις του στρατάρχη Χαλίφα Χάφταρ, του ισχυρού άνδρα της ανατολικής Λιβύης, που προσπαθούν να κατακτήσουν την Τρίπολη από τον Απρίλιο, και αυτές του Φάγιεζ αλ-Σάρατζ, αρχηγού της Κυβέρνησης Εθνικής Ενότητας (GNA) που αναγνωρίζει ο ΟΗΕ.

«Κινδυνεύουν να αναβιώσουν το φάντασμα μιας μεγάλης σύγκρουσης που θα καταβροχθίσει ολόκληρη την περιοχή» προειδοποίησε ο Γάσαν Σαλαμέ.

«Οι εμπόλεμες πλευρές συνέχισαν να λαμβάνουν σημαντική ποσότητα σύγχρονων εξοπλισμών, μαχητών και συμβούλων που τους παρέχουν οι ξένοι υποστηρικτές τους, κατά παράβαση του εμπάργκο για τα όπλα καθώς και των δεσμεύσεων που αναλήφθηκαν από τους εκπροσώπους αυτών των χωρών στο Βερολίνο», ανέφερε ο Σαλαμέ.

Ο αξιωματούχος του ΟΗΕ μίλησε κυρίως για την ενίσχυση των δυνάμεων του Χάφταρ κατά μήκος των γραμμών του μετώπου στην Τρίπολη «με όπλα, εξοπλισμό, δυνάμεις πεζικού, συμπεριλαμβανομένων ξένων μαχητών». Υπήρξε «σημαντική αύξηση στις μεταγωγικές πτήσεις –αρκετές καθημερινά — στο αεροδρόμιο Μπενίνα και στην αεροπορική βάση Αλ-Καντίμ στην ανατολική Λιβύη για να προμηθεύουν στρατιωτικούς εξοπλισμούς» διευκρίνισε.

Ξεπερνούν τις 100 οι παραβιάσεις εκεχειρίας

«Ταυτόχρονα, ξένοι μαχητές έφθασαν κατά χιλιάδες στην Τρίπολη και αναπτύχθηκαν δίπλα στις λιβυκές δυνάμεις», υποστηρίζοντας την GNA. Ήδη την Τρίτη, ξένα πλοία, ανάμεσά τους πολεμικά, εθεάθησαν στ΄ανοιχτά της Τρίπολης πέραν των φορτηγών, πρόσθεσε ο Γάσαν Σαλαμέ.

Ο Χάφταρ υποστηρίζεται κυρίως από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, την Αίγυπτο και τη Ρωσία, η GNA από την Τουρκία.

Μετά τη Διάσκεψη του Βερολίνου, διαπιστώθηκαν «110 παραβιάσεις της εκεχειρίας» που είχαν συμφωνήσει η Ρωσία και η Τουρκία, δήλωσε ο Σαλαμέ.

Επιβεβαίωσε επίσης ότι μια πρώτη συνεδρίαση της κοινής στρατιωτικής επιτροπής, η οποία αποτελείται από 5 μέλη που εκπροσωπούν τον Χάφταρ και 5 μέλη που εκπροσωπούν την Κυβέρνηση Εθνικής Ενότητας, δεν πραγματοποιήθηκε στη Γενεύη, την Τρίτη, όπως προβλεπόταν, λόγω της μη συμμετοχής εκπροσώπων του στρατάρχη Χάφταρ.

Ο Σαλαμέ είπε ότι προβλέπει να συναντήσει τον Χάφταρ σε δύο ημέρες στη Ράτζμα, κοντά στη Βεγγάζη, για να τον προτρέψει να στείλει τους στρατιωτικούς αντιπροσώπους του στη Γενεύη.

Τέλος, κάλεσε το Συμβούλιο Ασφαλείας να υιοθετήσει γρήγορα μια απόφαση για να δημιουργηθεί μια νέα δυναμική για τον τερματισμό της σύγκρουσης. Ένα προσχέδιο που συντάχθηκε από τη Βρετανία τελεί υπό συζήτηση εδώ και μέρες χωρίς να έχει οριστεί ακόμη ημερομηνία ψηφοφορίας.

Το «Σαρλ ντε Γκωλ»… τσάκωσε τους Τούρκους στη Λιβύη

Λίγες ώρες μετά τις καταγγελίες για παρουσία τουρκικών φρεγατών στη βορειοαφρικανική χώρα και αποστολή χημικών όπλων, το γαλλικό αεροπλανοφόρο «Σαρλ ντε Γκωλ»… έπιασε στα πράσα, σήμερα, Τετάρτη, στα ανοιχτά των λιβυκών ακτών, μια τουρκική φρεγάτα που συνόδευε ένα φορτηγό πλοίο που μετέφερε θωρακισμένα οχήματα μεταφοράς προσωπικού με προορισμό την Τρίπολη της Λιβύης.

#Turkey sending military equipment to support the #terrorists #mercenaries and #militias of the #GNA, #Libya#libya_osmanlı_mezarlığıdır pic.twitter.com/0LvhIhPsP1 — M.LNA (@LNA2019M) January 30, 2020

Το φορτηγό πλοίο Bana, με σημαία Λιβάνου, έπιασε την Τετάρτη στο λιμάνι της Τρίπολης, σύμφωνα με την ίδια πηγή.

Turkish ship that it landed in the port of Tripoli last Tuesday, January 28, 2020

This is confirmed by the General Command that it is a #Turkish invasion that violates all international laws and norms and violates the ceasefire in the western region.#GNA #Libya pic.twitter.com/lNgJUq8iRM — M.LNA (@LNA2019M) January 30, 2020

Παράλληλα, ο εξειδικευμένος ιστότοπος Marine Traffic, που παρακολουθεί όλα τα πλοία σε πραγματικό χρόνο, ανέφερε ότι το Bana έπλεε σήμερα το απόγευμα στα ανοιχτά της Σικελίας.

Παράλληλα, τις τελευταίες ώρες υπάρχουν καταγγελίες για παρουσία τουρκικών φρεγατών στη βορειοαφρικανική χώρα και αποστολή χημικών όπλων, με τον Ερντογάν να κάνει πράξη τα λεγόμενά του πως «θα κάνουμε ό,τι χρειάζεται για να σταματήσουμε τον Χαφτάρ».

Οι φρεγάτες ήταν ορατές από την ακτή και η ιστοσελίδα Libya Review έδωσε στη δημοσιότητα τις φωτογραφίες.

Two Turkish Navy Gabya class frigates have appeared off the coast Libyan capital Tripoli. #Libya pic.twitter.com/guF1PtfASL — Libya Review (@LibyaReview) January 29, 2020

Παράλληλα, στον ανεπίσημο λογαριασμό του Λιβυκού Εθνικού Στρατού LNA στο Twitter έγινε αναφορά για «τουρκικές μονάδες και άρματα μάχης που αποβιβάστηκαν στην Τρίπολη και με προστασία από τις ταξιαρχίες Αλναβάσι και Αλράντα κινούνται προς την αεροπορική βάση της Μιτίγκα».

Intelligence Reports :

Turkish unites and tanks have landed in #Tripoli with the protection of AlNawasi and AlRada and moving to Maitiga airbase #GNA .#Libya #Algeria #Tunisa #Egypt #Greece #Itlay #France. — M.LNA (@LNA2019M) January 29, 2020

Μετά τις εξελίξεις αυτές οι αρχηγοί των φυλών πραγματοποίησαν έκτακτη συνεδρίαση, τα αποτελέσματα της οποία δεν έχουν γίνει ακόμη γνωστά.

Σύμφωνα με ανάρτηση του ανεπίσημου λογαριασμού στο Twitter του Εθνικού Λιβυκού Στρατού, η συνεδρίαση έγινε προκειμένου να συνεκτιμηθεί η κατάσταση έπειτα την εμφάνιση δύο τουρκικών φρεγατών ανοιχτά της πρωτεύουσας Τρίπολης και ειδικότερα των πληροφοριών για απόβαση τουρκικών δυνάμεων στην περιοχή.

Καταγγελίες για χημικά όπλα

Παράλληλα, καταγγέλθηκε -σημαίνοντας συναγερμό στο στρατόπεδο του Χαφτάρ- πως η Τουρκία έχει προμηθεύσει τις δυνάμεις του Σαράτζ με χημικά όπλα παρόμοια με αυτά που καταγγέλθηκε πως χρησιμοποίησε και στον πόλεμο στη Συρία.

Για το λόγο αυτό, σύμφωνα με τον Εθνικό Λιβυκό Στρατό, μοιράστηκαν 60.000 αντιασφυξιογόνες μάσκες στους στρατιώτες που βρίσκονται στην πρώτη γραμμή των μαχών, αλλά και στα επιτελεία των μεγάλων πόλεων, προκειμένου να είναι αποτελεσματικοί στο ενδεχόμενο που δεχτούν επίθεση με χημικά.

After numerous reports of #Misrata militias transporting chemical weapons (mustered gas) from deposits within the city to #Tripoli

Under the supervision of Turkish forces the #LNA has commissioned sending The chemical weapon detergent company with 60,000 gas masks to Tripoli pic.twitter.com/qKip7K08HK — M.LNA (@LNA2019M) January 29, 2020

Καταγγελίες για έξοδα και κακομεταχείριση γυναικών

Αυτές δεν είναι οι πρώτες καταγγελίες του Εθνικού Λιβυκού Στρατού, κατά της κυβέρνησης της Τρίπολης αφού σε παλαιότερες αναρτήσεις το LNA, με έγγραφα που παρουσίαζε κατήγγειλαν τον Σάρατζ ότι εξέδωσε για διάταγμα με σκοπό την παροχή παροχή 1 δισεκατομμυρίου δηναρίων Λιβύης (725 εκατομμύρια δολάρια, 680 εκατομμύρια ευρώ) σχετικά με στρατιωτικές επιχειρήσεις για το 2020.

Σύμφωνα με όσα αναφέρει ο στρατός του Χαφτάρ η κυβέρνηση της Τρίπολης έχει ξοδέψει πάνω από 10 δισεκατομμύρια δηνάρια Λιβύης (περίπου 7 δισεκατομμύρια δολάρια και περίπου 6 δισεκατομμύρια ευρώ) σε όπλα, μισθοφόρους και πολιτικές δωροδοκίες.

«Όλα αυτά, ενώ οι άνθρωποι πεινάνε» καταλήγει η ανάρτηση.

#GNA Al-Sarraj issues a decree to allocate and spend 1 billion libyan dinars(725 million US dollars) on the military operations in #Tripoli for the year 2020

They have spent more than 10 billion LYD in arms ,mercenaries and political bribes.

While the people are starving #Libya pic.twitter.com/v2ou02mVTB — M.LNA (@LNA2019M) January 28, 2020

Με νέα ανάρτησή τους, οι άντρες του Χαφτάρ δίνουν στη δημοσιότητα βίντεο και φωτογραφίες που δείχνουν βίαιες συμπεριφορές ανδρών κατά γυναικών. Σύμφωνα με τον Εθνικό Λιβυκό Στρατό, πρόκειται για άντρες που πρόσκεινται στον επικεφαλής της κυβέρνησης της Τρίπολης, Φαγέζ αλ Σάρατζ.

«Αυτά κάνει η αναγνωρισμένη από τον ΟΗΕ κυβέρνηση της Τρίπολης σε αξιότιμες γυναίκες από τη Λιβύη» αναφέρει η ανάρτηση.

Graphic video warning:

GNA #terrorist militia members kidnap a woman in #Tripoli and violated her . The victim asks, “don’t you have a mother and sisters?!” This is what the “#UN-backed” #GNA does to honorable Libyan women.#Libya.

The #LNA will bring a end to this injustice. pic.twitter.com/JlF6gG5I9A — M.LNA (@LNA2019M) January 27, 2020

Μάλιστα, στη δεύτερη ανάρτηση καταγγέλλουν βιασμούς και απαγωγές.