Έσκισε την τουρκική σημαία στο Ευρωκοινοβούλιο ο Λαγός – Απάντησε ο Τσαβούσογλου

Ο Τούρκος ΥΠΕΞ απάντησε με αιχμηρό τρόπο στην κίνηση του ευρωβουλευτή-και πρόεδρου της Ε.ΛΑ.ΣΥΝ, Γιάννη Λαγού να σκίσει αντίγραφο της τουρκικής σημαίας στο ευρωκοινοβούλιο

Ακροδεξιό ντελίριο του ανεξάρτητου ευρωβουλευτή-και πρόεδρου της Ε.ΛΑ.ΣΥΝ, Γιάννη Λαγού (που είχε εκλεγεί με τη Χρυσή Αυγή), στη διάρκεια ομιλίας του στην ολομέλεια του ευρωκοινοβουλίου για το προσφυγικό.

Ο Έλληνας ευρωβουλευτής έστρεψε τα πυρά του κατά της Ε.Ε. για τη πολιτική της στο προσφυγικό, που έχει ως αποτέλεσμα σήμερα η Ελλάδα -σύμφωνα με τον ίδιο- ν’ αντιμετωπίζει σοβαρό πρόβλημα.

«Πάνω από το 65% των Ελλήνων είναι αντίθετοι με το λαθρομεταναστευτικό και επειδή εγώ είμαι 6 μήνες δεν σας έχω ακούσει να μιλάτε για τα δικαιώματα των Ελλήνων. Οι Έλληνες δεν έχουν δικαιώματα;» διερωτήθηκε ο ανεξάρτητος ευρωβουλευτής, που έκανε λόγο για «ανθρώπινα δικαιώματα των Ελλήνων νησιωτών που καταπατώνται βάναυσα».

Ο ίδιος υπέδειξε την Τουρκία ως υπαίτιο για το πρόβλημα, φτάνοντας στο σημείο να σκίσει αντίγραφο της τουρκικής σημαίας, μπροστά στα έκπληκτα μάτια των συναδέλφων του. «Χαϊδεύετε την Τουρκία. Τους αφήνετε να κάνουν ό,τι πραγματικά θέλουν, γεμίζουν με λαθρομετανάστες την Ελλάδα και την Ευρώπη Και τουρκική σημαία, είναι μια αιματοβαμμένη σημαία που της αξίζει είναι το σκίσιμο. Τίποτε άλλο. Έξω οι Τούρκοι» κατέληξε στην ομιλία του ο πρόεδρος της Ε.ΛΑ.ΣΥΝ.Aπάντηση από Τσαβούσογλου: Πετάμε στη θάλασσα όσους επιτίθενται στην ένδοξη σημαία μας

Έντονη ήταν η αντίδραση του Τούρκου υπουργού Εξωτερικών στο σκίσιμο του αντιγράφου της τουρκικής σημαίας στο ευρωκοινοβούλιο από τον πρώην βουλευτή της Χρυσής Αυγής, Γιάννη Λαγό.

Nobody should doubt that our flag will continue to wave proudly forever! Expecting European Parliament to take necessary measures against this clown.— Mevlüt Çavuşoğlu (@MevlutCavusoglu) January 30, 2020

Σε μήνυμά του στο Twitter o Τσαβούσογλου ανέφερε χαρακτηριστικά:

«Αυτά τα ρατσιστικά μυαλά γνωρίζουν καλύτερα από τον καθένα πώς συνθλίβουμε και πετάμε στη θάλασσα αυτούς που τολμούν να επιτίθενται στην ένδοξη σημαία μας. Τα κακομαθημένα παιδιά και οι ρατσιστές της Ευρώπης θα πρέπει να μάθουν ποια είναι η θέση τους. Η Ευρώπη πρέπει να βάλει ένα τέλος στον ρατσισμό και την εχθρότητα απέναντι στο Ισλάμ. Κανείς δεν θα πρέπει να αμφιβάλλει ότι η σημαία μας θα συνεχίσει να κυματίζει για πάντα με υπερηφάνεια. Αναμένουμε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να πάρει μέτρα εναντίον αυτού του γελωτοποιού». Δείτε βίντεο: Έσκισε την τουρκική σημαία στο Ευρωκοινοβούλιο ο Λαγός – Απάντησε ο Τσαβούσογλου