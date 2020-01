Βρετανία: Ακτιβιστές κατά του Brexit – «Εξακολουθούμε να αγαπάμε την ΕΕ»

Φιλοευρωπαίοι ακτιβιστές ανήρτησαν τεράστιο πανό το οποίο γράφει “We still love EU” («Εξακολουθούμε να αγαπάμε την ΕΕ») πάνω από τους λευκούς βράχους του Ντόβερ, κοντά σε ένα από τα βασικά λιμάνια της Βρετανίας που συνδέουν τη χώρα με τη Γαλλία και το Βέλγιο ενόψει της αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου από την ΕΕ σήμερα το βράδυ.

Ο διοργανωτής της κινητοποίησης Άντονι Χουκ ανήρτησε στο Διαδίκτυο υλικό που είχε τραβήξει με drone από το πανό, στο οποίο εμφανίζεται μια βρετανική σημαία σε σχήμα καρδιάς αντί της λέξης «αγαπάμε».

Ο Χουκ, απερχόμενος ευρωβουλευτής των Φιλελεύθερων Δημοκρατών, εξήγησε ότι συγκέντρωσε περισσότερες από 10.000 λίρες για να πληρώσει για το πανό αυτό των 150 τετραγωνικών μέτρων «για όσους εκτιμούν τη σχέση μας με την ΕΕ».

For those who value our relationship with the EU.

For the 3 million EU citizens who call the UK home; our families, friends, doctors, teachers.

For those for which this is a fearful, anxious time.

For all those who contributed to this message.

We still EU. pic.twitter.com/vZ3mjFWaRg

— Antony Hook MEP #FBPE #StopBrexit (@AntonyHookMEP) January 29, 2020