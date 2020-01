Oruc Reis: Κινείται ανατολικά με πορεία εξόδου από την ελληνική υφαλοκρηπίδα

Το θρίλερ που ξεκίνησε από το πρωί, όταν το τουρκικό ερευνητικό σκάφος βρέθηκε να πλέει μέσα στην ελληνική υφαλοκρηπίδα, φαίνεται να βαίνει προς εκτόνωση. Λίγη ώρα πριν τις 7 το απόγευμα, το τουρκικό ωκεανογραφικό είχε χαράξει πορεία ανατολικά, βγαίνοντας από την υφαλοκρηπίδα μας, συνοδευόμενο από δύο τουρκικές φρεγάτες που έπλεαν από νωρίς το απόγευμα κοντά του.

Στο σημείο βρίσκεται η ελληνική φρεγάτα «Νικηφόρος Φωκάς», ενώ σε επιφυλακή είναι και η φρεγάτα «Σπέτσες».

Την ίδια ώρα ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Παναγιωτόπουλος και ο αρχηγός ΓΕΕΘΑ στρατηγός Κωνσταντίνος Φλώρος ενημέρωσαν στο Μαξίμου τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη ότι το τουρκικό ερευνητικό Oruc Reis κινείται ανατολικά με κατεύθυνση εκτός ελληνικής υφαλοκρηπίδας.

Ωστόσο, και επειδή η ταχύτητα πλεύσης του είναι πολύ μικρή (4-5 κόμβοι) θα χρειαστεί πολλές ώρες για να βγει από τα όρια της ελληνικής υφαλοκρηπίδας. Σε όλο αυτό το διαστημα, εξυπακούεται ότι τα ελληνικά πολεμικά πλοία θα είναι σε εγρήγορση και θα παρακολουθούν από κοντά την πορεία του.

Ανάμεσα στη φρεγάτα «Νικηφόρος Φωκάς» και το τουρκικό ερευνητικό σκάφος υπήρξε, κατά πληροφορίες, ο εξής διάλογος:Φ/Γ Νικηφόρος Φωκάς: Βρίσκεστε εντός της ελληνικής υφαλοκρηπίδας. Έχετε κάποιο πρόβλημα;Oruc Reis: ….Φ/Γ Νικηφόρος Φωκάς: Βρίσκεστε εντός της ελληνικής υφαλοκρηπίδας. Δεν έχετε άδεια για έρευνες. Αποχωρήστε άμεσα.Orus Reis: Βρίσκομαι στην τουρκική ΑΟΖ.Φ/Γ Νικηφόρος Φωκάς: Βρίσκεστε εντός της ελληνικής υφαλοκρηπίδας. Δεν έχετε άδεια για έρευνες. Αποχωρήστε άμεσα.

Το τελευταίο μήνυμα επαναλαμβανόταν ηχογραφημένο κάθε μισή ώρα.

Συναγερμός τα ξημερώματα

Το πλοίο μπήκε στις 06:40 το πρωί εντός της ελληνικής υφαλοκρηπίδας, νότια της Μεγίστης, ανατολικά της Κρήτης και δυτικά της Κύπρου. Μαζί του ωστόσο ήταν δυο τουρκικά εμπορικά εφοδιαστικά πλοία.

Το ερευνητικό πλοίο παρακολουθείται από τηνπρώτη στιγμή από τη φρεγάτα «Νικηφόρος Φωκάς» που απέπλευσε από την Κάρπαθο.

Υπενθυμίζεται ότι η Τουρκία είχε εκδώσει NAVTEX, που δέσμευε περιοχή νότια της Κρήτης.Tο θρίλερ με τα καλώδια

Νωρίς το απόγευμα ένα θρίλερ ωστόσο εκτιλύχθηκε, καθώς δύο καλώδια μήκους 8 χιλιομέτρων, εντός της ελληνικής υφαλοκρηπίδας εμφανίζεται σύμφωνα με πληροφορίες να έχει απλώσει το τουρκικό ωκεανογραφικό πλοίο Oruc Reis, με την ελληνική πλευρά μέχρι ώρας τουλάχιστον να αδυνατεί να προσδιορίσει με ακρίβεια εάν το τουρκικό σκάφος πραγματοποιεί σεισμικές έρευνες ή απλά κινείται στην ευρύτερη περιοχή λόγω των κακών καιρικών συνθηκών που επικρατούν.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες πάντως, το Oruc Reis εμφανίζεται να έχει μαζέψει τις ηχοβολιστικές συσκευές του. Την ελληνική πλευρά προβληματίζει επίσης το γεγονός ότι στο μεταξύ, δίπλα στο τουρκικό πλοίο πλέουν τις τελευταίες ώρες δύο φρεγάτες του τουρκικού πολεμικού ναυτικού, με την πρώτη να βρίσκεται σε απόσταση μόλις 2 μιλίων από το Oruc Reis και τη δεύτερη να έχει προσεγγίσει σε κοντινή απόσταση την ελληνική φρεγάτα «Νικηφόρος Φωκάς» η οποία παρακολουθεί διακριτικά και από μία απόσταση 40 περίπου χιλιομέτρων τη δραστηριότητα του τουρκικού ωκεανογραφικού.

Από ελληνικής πλευράς σε ετοιμότητα βρίσκεται και η φρεγάτα «Σπέτσες» προκειμένου, εφόσον χρειαστεί να σπεύσει κι αυτή στην περιοχή. Η «Νικηφόρος Φωκάς» προσέγγισε την περιοχή πλεύσης του Oruc Reis νωρίς σήμερα το μεσημέρι και έκτοτε ανά μισή ώρα εκπέμπει, μέσω ασυρμάτου, σήμα προς το τουρκικό ερευνητικό σκάφος καλώντας το να αποχωρήσει από την περιοχή γιατί κινείται εντός ελληνικής υφαλοκρηπίδας, χωρίς ωστόσο μέχρι στιγμής να υπάρχει κάποια απάντηση από τους τούρκους.

Να σημειώσουμε πως το Oruc Reis κινείται από τις πρώτες πρωινές ώρες εντός ελληνικής υφαλοκρηπίδας, περίπου 200 χιλιόμετρα νότια του Καστελόριζου, με κύκλους του ΓΕΕΘΑ να σχετίζουν την παραμονή του εκεί με τις κακές καιρικές συνθήκες που επικρατούν στην περιοχή. Στο πλαίσιο αυτό και με δεδομένο ότι μέσα στις επόμενες ώρες και το αργότερο μέχρι σήμερα το βράδυ εκτιμάται ότι θα υπάρξει βελτίωση των καιρικών συνθηκών, το υπουργείο Εθνικής Άμυνας αντιμετωπίζει με ψυχραιμία την κατάσταση αναμένοντας να δει την κατεύθυνση που θα κινηθεί το τουρκικό πλοίο, εάν δηλαδή θα αποχωρήσει ή θα παραμείνει εντός της ελληνικής υφαλοκρηπίδας, προκειμένου να επαναξιολογήσει την κατάσταση.

