Νεκρός ο Φώτης Ντούλος: Για «τραγωδία σε όλα τα επίπεδα» μιλά η οικογένεια της συζύγου του

Στο σημείωμα αυτοκτονίας που βρέθηκε, ο Ντούλος υποστήριζε ότι οι δικηγόροι του έχουν αποδείξεις για την αθωότητά του

Τη θλίψη της για τον θάνατο του Φώτη Ντούλος, ο οποίος άφησε την τελευταία του πνοή το απόγευμα της Πέμπτης στο νοσοκομείο στο οποίο οδηγήθηκε μετά την απόπειρα αυτοκτονίας που έκανε, εξέφρασε η οικογένεια της αγνοούμενης συζύγου του Τζένιφερ.

«Είναι μια τραγωδία σε όλα τα επίπεδα. Παρακαλώ σεβαστείτε την ιδιωτικότητα των οικογενειών και όσων αγαπημένων τους εμπλέκονται» δήλωσε η εκπρόσωπος της οικογένειας της Τζένιφερ Ντούλος.

JUST IN: Statement from Carrie Luft, on Behalf of the Family and Friends of Jennifer Farber Dulos:“This is a horrific tragedy all around. Please respect the privacy of the families and loved ones involved.” @WFSBnews— Ayah Galal (@ayahgalal) January 31, 2020

Την είδηση για τον θάνατό του Φώτη Ντούλος ανακοίνωσε ο δικηγόρος Norm Pattis, με δήλωσή του στους δημοσιογράφους έξω από το Jacobi Medical Center, στο Μπρονξ. Η ώρα θανάτου που δόθηκε από τους γιατρούς, ήταν 5:22 το απόγευμα (τοπική ώρα).

Σύμφωνα με το FOX61 ο Ντούλος είχε αφήσει σημείωμα στο οποίο επέμενε στον ισχυρισμό του ότι ήταν αθώος προσθέτοντας ότι οι δικηγόροι του είχαν αποδείξεις για αυτό. Το αμερικανικό κανάλι, μάλιστα, δημοσίευσε και το έγγραφο των δικηγόρων του από το οποίο προκύπτει ότι βρέθηκε τέτοιο σημείωμα.

Μετά την τραγική εξέλιξη οι συγγενείς του Ντούλος ανακοίνωσαν ότι θα χαρίσουν τα όργανά του για μεταμόσχευση σε ανθρώπους που δίνουν μάχη για τη ζωή τους.

Ο Φώτης Ντούλος προέβη στο απονενοημένο διάβημα, την Τρίτη, στην κωμόπολη Φάρμινγκτον της πολιτείας Κονέκτικατ.

Την ημέρα που σημειώθηκε η απόπειρα αυτοκτονίας, ο Ντούλος ήταν προγραμματισμένο να παρουσιαστεί στο Δικαστήριο, με την αναμενόμενη απόφαση να προβλέπει εκ νέου φυλάκιση.

Εκείνος, ωστόσο, πεισματικά απέρριπτε τις κατηγορίες περί ανθρωποκτονίας και δήλωνε πως δεν είχε καμία σχέση με την εξαφάνιση της Τζένιφερ, τον περασμένο Μάιο.