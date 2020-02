Στέρτζον για Brexit : Η Σκωτία θα επιστρέψει στην ΕΕ ως ανεξάρτητο κράτος

Συναισθήματα λύπης για τo Brexit, ανάμεικτα με συναισθήματα θυμού, εξέφρασε η πρωθυπουργός της Σκωτίας Νίκολα Στέρτζον από το Εδιμβούργο.

Το βράδυ της Παρασκευής, λίγο πριν την επίσημη έξοδο του Ηνωμένου Βασιλείου από την ΕΕ, η Στέρτζον έγραψε στο Twitter: «Η Σκωτία θα επιστρέψει στην καρδιά της Ευρώπης ως ανεξάρτητη χώρα».

Scotland will return to the heart of Europe as an independent country – #LeaveALightOnForScotland pic.twitter.com/Pc2fibYnG4

— Nicola Sturgeon (@NicolaSturgeon) January 31, 2020