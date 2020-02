Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο κατέβασε τη σημαία της Βρετανίας από το κτίριό του

Λίγες ώρες πριν η Βρετανία πάψει, οριστικά, να είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ενωσης, υπεστάλησαν ή απομακρύνθηκαν οι σημαίες της από το Ευρωκοινοβούλιο και τις αίθουσες των κτιρίων.

Μόλις το ρολόι έδειξε 23.00 (ώρα Βρετανίας) το Brexit έγινε γεγονός.

Το Ηνωμένο Βασίλειο αποχαιρέτισε και επισήμως την Ευρωπαϊκή Ένωση και ένας ιστορικός κύκλος 47 ετών ολοκληρώθηκε με το μέλλον να παραμένει αβέβαιο για την χώρα αλλά και για την Ευρωπαϊκή Ένωση των «27».

Μετά τις 23:00 (τοπική ώρα) μπροστά από το βρετανικό κοινοβούλιο υποστηρικτές του Brexit φιλιόντουσαν, αγκαλιάζονταν και τραγουδούσαν “God Save the Queen” κρατώντας βρετανικές σημαίες εν μέσω των καπνών από τα πυροτεχνήματα.

Αντίθετα στο Εδιμβούργο της Σκοτίας, όπου οι περισσότεροι ψηφοφόροι είχαν ταχθεί στο δημοψήφισμα του 2016 υπέρ της παραμονής της Βρετανίας στην ΕΕ, πραγματοποιήθηκε ολονυκτία με κεριά ώστε οι συμμετέχοντες να θρηνήσουν για το Brexit με το όνειρο να επιστρέψουν μία ημέρα στην Ένωση ως ανεξάρτητη Σκοτία.

Ο Βρετανός πρωθυπουργός γιόρτασε την ημέρα στη Ντάουνινγκ Στριτ με αγγλικό αφρώδη οίνο και εδέσματα από τη Βρετανία.

Οι ισχυρότεροι ηγέτες της ΕΕ, η Γερμανίδα καγκελάριος Άγγελα Μέρκελ και ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν, χαρακτήρισαν το Brexit μια λυπηρή στιγμή και σημείο καμπής για την Ευρώπη.

Από την πλευρά του ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ πάντα στήριζε το Brexit. Ο υπουργός Εξωτερικών του Μάικ Πομπέο έχει δηλώσει ότι οι Βρετανοί θέλουν να γλιτώσουν «από την τυραννία των Βρυξελλών».

Η ΕΕ έχασε για πρώτη φορά ένα κράτος μέλος της και 66 εκατομμύρια κατοίκους.

Στο μεταξύ αγωνία για την «επόμενη μέρα» στην ίδια τη Βρετανία, αλλά και στην «Ευρώπη των 27» μετά το Brexit εκφράζει ο γερμανικός τύπος. Πολλές οι αναφορές στις αποσχιστικές τάσεις της Σκωτίας.

Ενθουσιασμένες ή απογοητευμένες: οι βρετανικές εφημερίδες διατήρησαν στο Brexit μια υποδοχή αντίστοιχη με την κατάσταση που επικρατεί στη Βρετανία, μοιρασμένη.

Δείτε τη στιγμή της απομάκρυνσης της Βρετανικής σημαίας μέσα από το κτίριο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στις Βρυξέλλες.

The UK flag is removed from the @EUCouncil building in Brussels as the country leaves the EU at midnight pic.twitter.com/uzI2ERRoB0

— EU Council (@EUCouncil) January 31, 2020