Brexit : Γιορτές και πανηγύρια για την αποχώρηση από την ΕΕ, με την ελπίδα «να μην τους βγει ξινό»

Μετά από τρεισήμισι χρόνια, τρεις πρωθυπουργούς και φαινομενικά ατελείωτες ψήφους στο Κοινοβούλιο από το δημοψήφισμα του 2016 για το Brexit, η Βρετανία τελικά γίνεται η πρώτη χώρα που εγκαταλείπει την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Μάλιστα, η αποχώρησή της επισφραγίστηκε και από την υποστολή της σημαίας της Ευρωπαϊκής Ενωσης στην πρεσβεία της στις Βρυξέλλες, λίγες ώρες προτού αποχωρήσει και επισήμως η χώρα από το μπλοκ.

Ετσι, τα μεσάνυχτα, ώρα Βρυξελλών, για τα υπόλοιπα κράτη-μέλη το Ηνωμένο Βασίλειο θα θεωρείται πλέον τρίτη χώρα και, φυσικά, η Μόνιμη Αντιπροσωπεία θα γίνει ξένη διπλωματική αποστολή. Επίσης, η πινακίδα έξω από το κτίριο θα αντικατασταθεί ώστε να γράφει πλέον «Αποστολή του ΗΒ στην Ευρωπαϊκή Ένωση».

Τα συναισθήματα στη Γηραιά Αλβιόνα φαίνεται να είναι γλυκόπικρα, με τον ενθουσιασμό ωστόσο να κυριαρχεί σε μεγάλο μέρος του πληθυσμού που ξεχύθηκε στους δρόμους, με σημαίες και συνθήματα, για να υποδεχτεί την «ώρα μηδέν» του περίφημου Brexit.

Η ατμόσφαιρα στο Λονδίνο όσο πλησιάζει η επίσημη ώρα εξόδου (στη 01:00 το βράδυ), όλο και γίνεται πιο γιορτινή. Στην Parliament Square ένα ηχοσύστημα έδινε από νωρίς το βράδυ τον ρυθμό παίζοντας επιτυχίες του Tom Jones και των Queen, με πλήθος κόσμου να έχει συγκεντρωθεί για να γιορτάσει το «διαζύγιο».

Παράλληλα, διαφορετικό αέρα στη βρετανική πρωτεύουσα έδωσε και η φωταγώγηση κτιρίων που στεγάζονται υπουργεία σε κόκκινο και μπλε, τα χρώματα της βρετανικής σημαίας.

Οι Brexiteers γιορτάζουν με μπίρες και πάρτι σε ολόκληρη τη χώρα. Ενώ τα χρώματα που εθνικού συμβόλου κυριαρχούν παντού: Στα ρούχα και τα πρόσωπα.

Ο «παθιασμένος» υποστηρικτής της αποχώρησης που έβαλε φωτιά σήμερα μια σημαία της Ευρωπαϊκής Ένωσης δίπλα στην Ντάουνινγκ Στριτ, στην καρδιά του Λονδίνου, ήταν μάλλον η εξαίρεση ακόμη και μεταξύ των οπαδών του Brexit, αφού το αντιευρωπαϊκό αίσθημα εκφράστηκε κατά τ΄άλλα χωρίς παρεκτροπές.

A #Brexit supporter has been spotted burning an EU flag near Downing Street#BrexitDay

