Βρετανία: «Ισλαμιστικού χαρακτήρα» η τρομοκρατική επίθεση με μαχαίρι στο Λονδίνο

«Ισλαμιστικό χαρακτήρα» απέδωσε στην σημερινή επίθεση με μαχαίρι σε κεντρικό δρόμο στο νότιο Λονδίνο η Μητροπολιτική Αστυνομία, λίγες ώρες μετά το συμβάν που προκάλεσε τον τραυματισμό τριών ανθρώπων, ο ένας εκ των οποίων νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση.

Η αστυνομία ανακοίνωσε ότι ο δράστης, που έπεσε νεκρός από αστυνομικά πυρά, έφερε πάνω του έναν ψεύτικο «μηχανισμό», ενώ επιβεβαίωσε τις πληροφορίες ότι ήταν υπό παρακολούθηση.

Όπως διευκρίνισε, πράκτορες αντιτρομοκρατικής μονάδας βρίσκονταν εκεί «στο πλαίσιο μιας προληπτικής επιχείρησης».

«Ένας μηχανισμός βρέθηκε πάνω στο σώμα του ύποπτου, τον οποίο παρακολουθούσαν ειδικοί αστυνομικοί. Διαπιστώθηκε γρήγορα ότι πρόκειται για ψεύτικο μηχανισμό», δήλωσε η Λούσι Ντ΄Ορσι, αξιωματικός της Μητροπολιτικής Αστυνομίας.

«Το περιστατικό κρίθηκε γρήγορα ότι είναι τρομοκρατική ενέργεια ισλαμιστικού χαρακτήρα», ανέφερε σε ανακοίνωση.

Η αστυνομία ανακοίνωσε ότι υπάρχουν τρεις τραυματίες, εκ των οποίων ο ένας νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση, ο δεύτερος φέρει ελαφρά τραύματα και ο τρίτος νοσηλεύεται αλλά χωρίς να διατρέχει κίνδυνο η ζωή του Το χρονικό της επίθεσης Νωρίτερα, σήμανε συναγερμός στο νότιο Λονδίνο, καθώς ο δράστης πραγματοποίησε επιθέσεις με μαχαίρι σε κεντρικό δρόμο του Στρίθαμ. Από την έναρξη του περιστατικού η Μητροπολιτική Αστυνομία έκανε λόγο για τρομοκρατικό» περιστατικό.

«Ένας άντρας δέχθηκε πυροβολισμούς από ένοπλους αξιωματικούς στο Streatham. Σε αυτό το στάδιο πιστεύεται ότι ένας αριθμός ανθρώπων μαχαιρώθηκε» ανακοίνωσε η Μητροπολιτική Αστυνομία, που ερευνά τι συνέβη. «Το περιστατικό ανακηρύχθηκε ως συνδεόμενο με την τρομοκρατία», πρόσθεσε στο twitter.

Η περιοχή εκκενώθηκε με απόφαση της αστυνομίας. Μάρτυρες αναφέρουν ότι ο δράστης κυνηγούσε με μαχαίρι πολίτες στην κεντρική οδό, ενώ πίσω του ένας αστυνομικός της ασφάλειας, ντυμένος με πολιτικά ρούχα, τον ακολουθούσε και τον πυροβόλησε πιθανώς 3 φορές.

.

#INCIDENT A man has been shot by armed officers in #Streatham. At this stage it is believed a number of people have been stabbed. The circumstances are being assessed; the incident has been declared as terrorist-related. Please follow @metpoliceuk for updates— Metropolitan Police (@metpoliceuk) February 2, 2020

We can confirm that the man shot by police at around 2pm today in #Streatham High Road has been pronounced dead— Metropolitan Police (@metpoliceuk) February 2, 2020

Βίντεο από το σημείο δείχνει έναν άνδρα πεσμένο στο έδαφος σε έναν εμπορικό δρόμο και τουλάχιστον δύο ένοπλους αστυνομικούς να προτάσσουν τα όπλα τους πίσω από ένα αυτοκίνητο χωρίς διακριτικά με τα μπλε φώτα του αναμμένα.

Πάνω από την περιοχή, που έχει εκκενωθεί, πετούσε ελικόπτερο της αστυνομίας, ενώ οι αστυνομικοί κάλεσαν τους κατοίκους να παραμείνουν στα σπίτια τους.

Η Μητροπολιτική Αστυνομία του Λονδίνου κάλεσε τους πολίτες να απομακρυνθούν από την περιοχή.

«Ευχαριστώ» μέσω twitter είπε στις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης ο Βρετανός πρωθυπουργός Μπόρις Τζόνσον για το περιστατικό «που η αστυνομία ανακήρυξε ως συνδεόμενο με τρομοκρατία. Οι σκέψεις μου είναι με τους τραυματίες και με όσους έχουν επηρεαστεί».

Thank you to all emergency services responding to the incident in Streatham, which the police have now declared as terrorism-related. My thoughts are with the injured and all those affected.— Boris Johnson (@BorisJohnson) February 2, 2020

Επίθεση με μαχαίρι στη Γάνδη

Επίθεση με μαχαίρι σημειώθηκε στη Γάνδη, στο Βέλγιο, λίγες ώρες μετά την τρομοκρατική επίθεση που σημειώθηκε στο Λονδίνο.

Ο δράστης επιτέθηκε σε δύο ανθρώπους με την απειλή μαχαιριού και πυροβολήθηκε από τους αστυνομικούς.

Δεν έχει διευκρινιστεί ακόμα η κατάσταση της υγείας των ανθρώπων που δέχτηκαν την επίθεση, ούτε αν φέρουν τραυματισμούς, ούτε η κατάσταση του δράστη.