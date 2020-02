Εβραίοι και άραβες διαδηλώνουν στο Τελ Αβίβ κατά του σχεδίου Τραμπ

Κύμα αντιδράσεων έχει προκαλέσει το ειρηνευτικό σχέδιο του Ντόναλντ Τραμπ για τη Μέση Ανατολή. Το αμερικανικό σχέδιο φαίνεται πως εξόργισε Παλαιστίνιους αλλά και Ισραηλινούς.

Χιλιάδες Ισραηλινοί συγκεντρώθηκαν το Σάββατο το βράδυ στο Τελ Αβίβ για να διαδηλώσουν κατά του σχεδίου, με κεντρικά συνθήματα «Μην κάνετε το Απαρτχάιντ ξανά σπουδαίο», μια παραλλαγή του συνθήματος του Τραμπ «Κάντε την Αμερική σπουδαία ξανά», και «Σχέδιο ειρήνης, όχι συμφωνία προσάρτησης».

Thousands of Israelis, Jews & Arabs, marched together in Tel Aviv today to protest Trump’s “vision” for Israeli-Palestinian relations, to oppose Netanyahu’s intention to annex parts of the West Bank, and to support of REAL Isr-Pal peace. A big salute to my Peace Now colleagues! pic.twitter.com/zJUpeQQWHh

March for “A Peace Plan, Not an Annexation Deal” at Dizengoff Mall in Tel Aviv pic.twitter.com/rBxKUx4Xz9

Την ίδια μέρα, χιλιάδες άραβες διαδήλωσαν στην πόλη Baqa al-Gharbiyye, η οποία σύμφωνα με το σχέδιο, προσαρτάται στην Παλαιστίνη.

Το αμερικανικό σχέδιο, που ανακοίνωσε την Τρίτη ο Ντόναλντ Τραμπ και που προβλέπει κυρίως την προσάρτηση τμημάτων της κατεχόμενης από το Ισραήλ Δυτικής Όχθης, προκάλεσε την επιδοκιμασία πολλών Ισραηλινών αλλά και την οργή των Παλαιστινίων.

Jews and Muslims. Chants in Hebrew and Arabic.

This is the protest tonight in the streets of Tel Aviv against Trump’s “peace plan.”

Trump is rejected not just in the United States, but around the world.

pic.twitter.com/K7wWDSp92U

