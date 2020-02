Ινδία: Οι Αρχές σκότωσαν άνδρα που κρατούσε ομήρους γυναικόπαιδα – Νεκρή από λιντσάρισμα η σύζυγός του

Ο άνδρας είχε προσκαλέσει κάποια παιδιά και γυναίκες στο Φαρουχαμπάντ, λέγοντας ότι οργάνωνε ένα πάρτι γενεθλίων για την κόρη του

Η αστυνομία πυροβόλησε και σκότωσε τον άνδρα που κρατούσε ομήρους επί τουλάχιστον 10 ώρες περίπου 20 γυναίκες και παιδιά στο σπίτι του στο κρατίδιο Ούταρ Πραντές της βόρειας Ινδίας, ανακοίνωσαν σήμερα τοπικοί αξιωματούχοι.

Οι όμηροι, τους οποίους απειλούσε με όπλο, είναι καλά στην υγεία τους, δήλωσε ο υπεύθυνος δημόσιας τάξης του κρατιδίου Αουάνις Κουμάρ Αουάστι μετά την επιδρομή της αστυνομίας στο σπίτι του χωριού Φαρουχαμπάντ στο δυτικό Ούταρ Πραντές.

Ο δράστης, που εξέτιε ποινή ισόβιας κάθειρξης για φόνο και είχε αποφυλακιστεί υπό όρους, άνοιξε πυρ και τραυμάτισε δύο αστυνομικούς και έναν κάτοικο της περιοχής στη διάρκεια της επιχείρησης διάσωσης των ομήρων.

UP Additional Chief Secretary and Principal Secretary Home Awanish Kumar Awasthi on children kept as hostage at a house in Farrukhabad: The person who was holding the children as hostage has been killed in an operation and all children have been safely evacuated. pic.twitter.com/48QYcsoGRr— ANI UP (@ANINewsUP) January 30, 2020

«Προσκάλεσε τα παιδιά υπό το πρόσχημα ότι κάνει πάρτι γενεθλίων και τα κράτησε ομήρους. Άρχισε να πυροβολεί τους χωριανούς», εξήγησε ο Π.Β Ραμασάστρι, ο αναπληρωτής αστυνομικός διευθυντής του κρατιδίου.

Ο άνδρας είχε προσκαλέσει κάποια παιδιά και γυναίκες στο Φαρουχαμπάντ, λέγοντας ότι οργάνωνε ένα πάρτι γενεθλίων για την κόρη του. Κράτησε τους προσκεκλημένους ομήρους με την απειλή όπλου, μόλις έφθασαν στο σπίτι του. Τα κίνητρά του δεν έχουν αποσαφηνιστεί ούτε ο αριθμός των γυναικών και των παιδιών.

Μετά το τέλος της ομηρείας οργισμένοι κάτοικοι εισέβαλαν στο σπίτι του δράστη επιτέθηκαν και λιντσάρισαν τη σύζυγό του, εξήγησε ο Αουάστι. Η γυναίκα υπέκυψε στα τραύματά της σήμερα το πρωί, πρόσθεσε.--