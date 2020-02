Κοροναϊός : Πώς στήθηκε νοσοκομείο για τον ιό μέσα σε δέκα ημέρες

Ο κοροναϊός που ξεκίνησε από την πόλη Ουχάν έχει προκαλέσει τεράστια κινητοποίηση και μεγάλο βαθμό ανησυχίας σε παγκόσμιο επίπεδο.

Οι αρχές της Κίνας λαμβάνουν ολοένα και περισσότερα μέτρα προκειμένου να αντιμετωπίσουν την επιδημία, ενώ μόλις ολοκληρώθηκε η κατασκευή ενός νοσοκομείου αποκλειστικά για τους ασθενείς που έχουν μολυνθεί από τον ιό.

Σε λιγότερο από δύο εβδομάδες μια τεράστια έκταση 25.000 τετραγωνικών μέτρων μετατράπηκε σε νοσοκομείο.

Σύμφωνα με τις κινεζικές αρχές, η κατασκευή του ξεκίνησε στις 24 Ιανουαρίου, με το νοσοκομείο να ανοίγει τις πύλες του αύριο, 3 Φεβρουαρίου.

Πάνω από 1.000 εργάτες δούλεψαν για την κατασκευή του και είναι όλα έτοιμα ώστε να ξεκινήσει να λειτουργεί κανονικά.

#BREAKING Construction work of Huoshenshan Hospital, #Wuhan’s makeshift hospital built for treating pneumonia patients infected with the novel #coronavirus completed Sunday morning; the hospital will officially start services from Monday pic.twitter.com/njpeB8xqmG

— CGTN (@CGTNOfficial) February 2, 2020