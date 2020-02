Νέος συναγερμός: Επίθεση με μαχαίρι (και) στο Βέλγιο

Λίγες ώρες μετά την τρομοκρατική επίθεση με μαχαίρι στο Λονδίνο, συναγερμός σήμανε και στο Βέλγιο -και συγκεκριμένα στη Γάνδη- όταν άνδρας επιτέθηκε κατά πολιτών με μαχαίρι.

Οπως μεταδίδουν τα τοπικά μέσα, η αστυνομία επενέβη και πυροβόλησε τον φερόμενο ως δράστη, τραυματίζοντάς τον στο χέρι.

Σύμφωνα ωστόσο με τις ίδιες πληροφορίες, ο δράστης επιτέθηκε σε δύο περαστικούς, τραυματίζοντάς τους. Για την ώρα πάντως, δεν έχει δοθεί επίσημη ενημέρωση για την κατάσταση της υγείας τους.

A stabbing attack was reported in #Gent #Gant in #Belgium northwest on Sunday, according to Belgian media

The attacker assaulted two people and was shot by police. It is unclear whether there are injuries in the incidenthttps://t.co/UoH3ZOyfNQhttps://t.co/7rsd85FC2Q pic.twitter.com/iZICgAJgDG

