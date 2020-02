Ναΐμα Αλαράμπι: Η γυναίκα στρατηγός που βρίσκεται πίσω από τον Χαφτάρ

Τον περασμένο Απρίλιο ο στρατάρχης Χάφταρ έφτασε με το προεδρικό Jet στο αεροδρόμιο της Βεγγάζης, προκειμένου να λάβει μέρος σε μία επίσημη τελετή και να δώσει τέλος στις φήμες που τον ήθελαν ν’ αντιμετωπίζει σοβαρό πρόβλημα υγείας. Στη διάρκεια της υποδοχής του στο διάδρομο του αεροδρομίου, ανάμεσα στους ανώτατους στρατιωτικούς του LNA ήταν και μία γυναίκα Ταξίαρχος με μαντήλα χιτζάμπ στο κεφάλι. Ο Χάφταρ την χαιρέτησε και της έσφιξε με θέρμη το χέρι. Το συμβάν δεν πέρασε απαρατήρητο και σχολιάστηκε στα ΜΜΕ της χώρας, που δεν είναι συνηθισμένα να βλέπουν σε δημόσια θέα γυναίκες στρατιωτικούς που μάλιστα … σφίγγουν το χέρι με τον ισχυρό άνδρα της χώρας.

Η στρατηγός Ναΐμα Αλαράμπι, είναι η πρώτη γυναίκα στην ιστορία των Ενόπλων Δυνάμεων της Λιβύης, που φτάνει στον βαθμό αυτό, σπάζοντας συντηρητικά ταμπού που χαρακτηρίζουν και αυτή την αραβική χώρα.

Πρόκειται για πρόσωπο απολύτου εμπιστοσύνης του επικεφαλής του Εθνικού Λιβυκού Στρατού (LNA) Χαλίφα Χαφτάρ, που με πρόσφατη απόφαση του -και τη σύμφωνη γνώμη του προέδρου του εκλεγμένου Κοινοβουλίου Ακίλα Σαλέχ Ίσα, προήχθη στο βαθμό του στρατηγού και τοποθετήθηκε Διευθύντρια του Γραφείου Γυναικείων Υποθέσεων της Γενικής Διοίκησης των Ενόπλων Δυνάμεων της Λιβύης.

General Naima AlarabiA Notorious General in the Libyan Army, known for here extraordinary strategic command planningWith experience in commanding many battles and has shown a great capability in administrative rebuilding of whole military regionsA national pride of #libya#LNA pic.twitter.com/GPL3TV1qdz— M.LNA (@LNA2019M) January 27, 2020

Η ίδια με δηλώσεις της ευχαρίστησε τον στρατάρχη Χάφταρ για τη δημιουργία και λειτουργία του Γραφείου Γυναικείων Υποθέσεων, λέγοντας πως αποτελούσε ένα πάγιο αίτημα των γυναικών της χώρας για την προστασία των δικαιωμάτων τους.Κοντά στις «παράπλευρες» απώλειες

Η στρατηγός Ναΐμα Αλαράμπι, είναι επιφορτισμένη με την ευθύνη μέριμνας για τους τραυματίες του LNA, αλλά και υποστήριξης των οικογενειών των πεσόντων κατά τις συγκρούσεις με ισλαμιστικές πολιτοφυλακές και μισθοφόρους που στηρίζουν τη διεθνώς αναγνωρισμένη κυβέρνηση του Φαγέζ αλ Σάρατζ.

Υπό τις εντολές της δημιουργήθηκε μια οργανωμένη υπηρεσία, για τις μητέρες, τις χήρες συζύγους και τ’ ανήλικα παιδιά τους, στρατιωτών που έχουν χάσει τη ζωή τους, παρέχοντας στα πρόσωπα αυτά οικονομική, ηθική αλλά και ψυχολογική υποστήριξη για την απώλεια του αγαπημένου τους προσώπου. Ο ρόλος της Αλαραμπί και της υπηρεσίας αυτής, ήταν καθοριστικός τόσο για την αποτροπή κοινωνικών αντιδράσεων λόγω των απωλειών αλλά και για την εδραίωση του αισθήματος υποστήριξης και αλληλεγγύης των Αρχών, υπό τους Ακίλα Σαλέχ Ίσα και Χαλίφα Χαφτάρ, για τα θύματα της εμφύλιας σύγκρουσης που έχει κορυφωθεί από το 2010.

Η Αλαράμπι επισκέπτεται τακτικά νοσοκομεία του Ντόμπρουκ και της Βεγγάζης, για να συνομιλήσει και να εμψυχώσει στρατιώτες τραυματίες του LNA που νοσηλεύονται σ’ αυτά,ή σπίτια πεσόντων προκειμένου να συμπαρασταθεί στις οικογένειες τους. Μεταξύ των παροχών στις οικογένειες των θυμάτων, είναι και η παροχή «Καρτών Υγείας» που τους δίνει τη δυνατότητα νοσηλείας σε θεραπευτικά κέντρα που λειτουργούν στη χώρα.

Μ’ εντολή της στρατηγού επίσης, πραγματοποιούνται τακτικά ψυχαγωγικές εκδηλώσεις για τα παιδιά όσων έπεσαν στο πεδίο της μάχης, που περιλαμβάνουν μουσικές και θεατρικές παραστάσεις, τραγούδια, διαγωνισμούς ενώ μοιράζονται και δώρα. Σε πολλές από αυτές τις εκδηλώσεις παραβρίσκεται και η ίδια, επισημαίνοντας την υποχρέωση να υποστηριχτούν με κάθε μέσο οι οικογένειες των πεσόντων και κυρίως τ’ ανήλικα παιδιά τους. «Θέλουμε τα παιδιά αυτά να είναι χαρούμενα. Η χαρά μπορεί να τους ανακουφίσει έστω και λίγο από τον πόνο και τη θλίψη της απώλειας του πατέρα τους. Όσα κάνουμε δεν είναι ίσο με τη θυσία των πατέρων τους, που έδωσαν τη ζωή τους για χάρη της πατρίδας μας» δήλωσε η ίδια σε πρόσφατη εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε υπό την αιγίδα της στην Βεγγάζη.

Παράλληλα η Αλαράμπι συμμετέχει στην ομάδα που έχει αναλάβει να συντονίσει την ανοικοδόμηση κατεστραμμένων περιοχών της χώρας, που ελέγχει ο LNA και το εκλεγμένο Κοινοβούλιο. Και στο πεδίο της μάχης

Εκτός όμως από τις διοικητικές της ικανότητες η Αλαράμπι, φαίνεται πως έχει ξεχωρίσει και στο πεδίο των μαχών, βάζοντας τα «γυαλιά» σε πολλούς άνδρες συναδέλφους της. Αυτός είναι και ένας βασικός λόγος που ο στρατάρχης Χάφταρ αποφάσισε να την προάγει σε στρατηγό, προκαλώντας αίσθηση εντός και εκτός χώρας. Ωστόσο πολλοί είναι εκείνοι που εκτιμούν, πως με την κίνηση αυτή ο ισχυρός άνδρας της Λιβύης, θέλησε να δείξει πως σκέφτεται και λειτουργεί σύγχρονα και χωρίς αποκλεισμούς, δίνοντας ευκαιρίες και στις γυναίκες, παρά τον συντηρητισμό των Αράβων όσον αφορά την ισότητα των δύο φύλων.

Εκτιμώντας τις ικανότητές της ο Χάφταρ την έχει συμπεριλάβει στο στενό του επιτελείο που λαμβάνει αποφάσεις για τις επιχειρήσεις, αλλά και συμμετέχει σε επαφές και διαβουλεύσεις με ξένες αντιπροσωπείες. Τον περασμένο Νοέμβριο η Αλαράμπι ήταν μέλος της ομάδας υπό τον Χάφταρ, που ταξίδεψε στη Μόσχα και συναντήθηκε με με τον υπουργό Άμυνας της Ρωσίας Σεργκέι Σόγιαγου.

Συνεργάτες της στρατηγού Ναΐμα Αλαράμπι, μιλούν με τα καλύτερα λόγια για το έργο, το πάθος που τη διακρίνει, και την αποτελεσματικότητά σε ότι αναλαμβάνει. Δεν είναι τυχαίο πως χαίρει της εκτίμησης όχι μόνο του στρατάρχη Χάφταρ, αλλά και των ανδρών συναδέλφων της.

Πρόσφατα ο ανεπίσημος λογαριασμός του LNA στο Twitter, έπλεξε το εγκώμιο της στρατηγού Αλαράμπι, χαρακτηρίζοντάς την «Εθνική υπερηφάνεια της Λιβύης» και επισημαίνοντας πως είναι «είναι γνωστή για τον εξαιρετικό στρατηγικό σχεδιασμό της με εμπειρία στη διοίκηση πολλών μαχών και έχει δείξει μεγάλη δυνατότητα στη διοικητική ανοικοδόμησης ολόκληρων στρατιωτικών περιοχών». Από τον Καντάφι στον Χάφταρ

Η στρατηγός Ναΐμα Αλαράμπι είναι απόφοιτος της Γυναικείας Στρατιωτικής Ακαδημίας της Τρίπολης και το Τμήμα Επικοινωνίας και Πληροφοριών.

Η Ακαδημία ξεκίνησε να λειτουργεί το 1978, μ’ απόφαση του τότε δικτάτορα της χώρας Μουαμάρ Καντάφι, που θεωρούσε πως θα ενίσχυε σημαντικά τη νέα εικόνα της γυναίκας στη Λιβύη. Την εποχή αυτή οι γυναίκες ενθαρρύνθηκαν να παρακολουθήσουν γυναικείες στρατιωτικές ακαδημίες και να γίνουν μέλη των Ε.Δ. της χώρας, ωστόσο υπήρξαν και αντιδράσεις από συντηρητικά στοιχεία της λιβυκής κοινωνίας, με αποτέλεσμα να σταματήσει η λειτουργία της Γυναικείας Στρατιωτικής Ακαδημίας το 1983. Έως τη χρονιά αυτή, εκτιμάται πως 7.000 νεαρές κοπέλες, αποφοίτησαν την Ακαδημία, έχοντας εκπαιδευτεί σε στρατιωτικά θέματα και χρήση διαφόρων όπλων. Ωστόσο ο σχεδιασμός του Καντάφι για συμμετοχή των γυναικών στο στράτευμα συνεχίστηκε, παρά τις αντιδράσεις, ανακοινώνοντας θέσπιση υποχρεωτικής στρατιωτικής θητείας για άνδρες και γυναίκες, που όμως έμεινε στα χαρτιά. Η γυναικεία Στρατιωτική Ακαδημία της Τρίπολης δεν επαναλειτούργησε και δεν λήφθηκαν άμεσα μέτρα για την καθιέρωση στρατιωτικής θητείας πλήρους απασχόλησης για τις γυναίκες. Ουσιαστικά η στρατιωτική κατάρτιση ήταν συμπληρωματική των σπουδών σε σχολεία και πανεπιστήμια.

Γνωστός για την αδυναμία του στο ωραίο φύλο, ο Μουαμάρ Καντάφι είχε επιλέξει την εποχή της παντοδυναμίας του να τον φρουρούν … 40 γυναίκες σωματοφύλακες, γνωστές και ως «Αμαζόνες». Ήταν μία γυναικεία στρατιωτική ομάδα, άριστα εκπαιδευμένων νεαρών γυναικών, που ήταν επιφορτισμένη με την προστασία του πρώην δικτάτορα. Το γεγονός βέβαια πως οι 40 σωματοφύλακες του Καντάφι ήταν πανέμορφες, πυροδότησαν αρκετές φορές φήμες πως δεν πρόκειται για κάποιο επίλεκτο στρατιωτικό σώμα, αλλά για το ένοπλο μεν, χαρέμι δε του ηγέτη. Το 2006, σε μια περιοδεία του στη Νιγηρία, παραλίγο να προκληθεί διπλωματικό επεισόδιο, όταν Νιγηριανοί αστυνομικοί προσπάθησαν να αφοπλίσουν κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου τις αμαζόνες του Καντάφι. Ο Καντλαφι έφυγε έξαλλος από τη συνέντευξη, θεωρώντας πως προσέβαλλαν τον ίδιο και τη φρουρά του. Κατά τη διάρκεια του εμφυλίου στη Λιβύη, τουλάχιστον 5 μέλη της φρουράς του ισχυρίστηκαν ότι βιάζονταν συστηματικά, από τον Καντάφι, τους γιους του αλλά και άλλα στελέχη του καθεστώτος.

Μετά την πτώση του καθεστώτος Καντάφι (2011), υπάρχει μεγαλύτερη συμμετοχή των γυναικών στη δημόσια ζωή της χώρας, παρά τοην εμφύλια σύγκρουση που μαίνεται. Συνολικά 33 γυναίκες έχουν εκλεγεί στο Γενικό Εθνικό Κογκρέσο της Λιβύης ενώ κατέχουν και άλλες σημαντικές θέσεις.