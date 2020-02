Συναγερμός στο Λονδίνο – Επίθεση με νεκρό και πολλούς τραυματίες

Συναγερμός έχει σημάνει στο Λονδίνο, καθώς άνδρας οπλισμένος με μαχαίρι φέρεται να επιτέθηκε σε πολίτες, πριν οι αρχές τον εξουδετερώσουν, τραυματίζοντας πολλούς.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ένοπλοι αξιωματικοί της Μητροπολιτικής Αστυνομίας του Λονδίνου έχουν πυροβολήσει τον άνδρα, σε δρόμο της περιοχής Streatham του νότιου Λονδίνου.

Εκτιμάται ότι πολλοί άνθρωποι έχουν μαχαιρωθεί και, σύμφωνα με τις βρετανικές αρχές, το περιστατικό έχει χαρακτηριστεί ως τρομοκρατικό.

«Ένας άνδρας δέχθηκε πυροβολισμούς από ένοπλους αξιωματικούς στο Streatham. Σε αυτό το στάδιο πιστεύεται ότι ένας αριθμός ανθρώπων μαχαιρώθηκε» ανακοίνωσε χαρακτηριστικά η Μητροπολιτική Αστυνομία που ερευνά τι συνέβη. «Το περιστατικό ανακηρύχθηκε ως συνδεόμενο με την τρομοκρατία»πρόσθεσε.

#INCIDENT A man has been shot by armed officers in #Streatham. At this stage it is believed a number of people have been stabbed. The circumstances are being assessed; the incident has been declared as terrorist-related. Please follow @metpoliceuk for updates

Οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης βρίσκονται στο σημείο το οποίο έχει αποκλειστεί. Η αστυνομία δεν έχει δώσει περισσότερες πληροφορίες για το περιστατικό και μέσω των κοινωνικών μέσων δικτύωσης ζητά από τους πολίτες να αποφεύγουν την περιοχή.

Large police presence in #Streatham – air ambulance, police heli. Unconfirmed reports of shooting on High Road. pic.twitter.com/USWfauyM3o

Αυτόπτες μάρτυρες στα κοινωνικά μέσα ενημέρωσης δήλωσαν ότι άκουσαν τρεις πυροβολισμούς λίγο μετά τις 14:00 (τοπική ώρα), την Κυριακή.

Σύμφωνα με έναν περαστικό «η αστυνομία βρίσκεται στην περιοχή, ενώ οι δρόμοι έκλεισαν». Μάλιστα, κάνει λόγο για ασθενοφόρα που έχουν προσεγγίσει το σημείο.

«Περπατούσα στα καταστήματα και είδα ότι ελικόπτερα να έρχονται και πολλά ασθενοφόρα» επισημαίνει άλλος.

Παράλληλα, βίντεο από το σημείο δείχνει τον δράστη της επίθεσης να έχει πέσει νεκρός.

BREAKING: Police have shot a man on the street in Streatham, south London and several people are injured.

Sky’s Mark White says “there are reports, that people have been stabbed.”

Read more here: https://t.co/o5l5JcTyJ7 pic.twitter.com/GVf8vxpodl

— Sky News (@SkyNews) February 2, 2020