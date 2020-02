Brexit: «Πάρτι» στους δρόμους με μπύρες και συνθήματα – Γιορτάζουν την έξοδο οι Βρετανοί

Σκεπασμένοι με βρετανικές σημαίες, πανηγυρίζουν για την έξοδο σε παραδοσιακές παμπ και στους δρόμους – Υπάρχουν, ωστόσο, οι υποστηρικτές του «Remain», που… γιόρτασαν διαφορετικά το Brexit, κρατώντας ευρωπαϊκές σημαίες στους δρόμους

Η κλεψύδρα άδειασε και η περιβόητη ημερομηνία, η 31η Ιανουαρίου, έφτασε. Για πολλούς Ευρωπαίους μοιάζει απίστευτο, είναι όμως πια η νέα βρετανική πραγματικότητα. Ύστερα από το πολύμηνο «ράβε – ξήλωνε», ανάμεσα σε Βρυξέλλες και Λονδίνο, τις απανωτές ήττες που υπέστη ο Μπόρις Τζόνσον στη Βουλή των Κοινοτήτων και το «αντάρτικο» στους κόλπους των Συντηρητικών, η συμφωνία αποχώρησης επετεύχθη.

— Sky News (@SkyNews) January 31, 2020

I’ve asked #Brexit supporters in London what this day means for them.

The answers: independence, freedom, prosperity, a new beginning, moving on pic.twitter.com/aJzmqXcnbd

— Charlotte Potts (@chapotts) January 31, 2020

Το Brexit είναι πλέον γεγονός, παρόλο που χρειάστηκε να περάσουν τέσσερα σχεδόν χρόνια από την ημερομηνία διεξαγωγής του δημοψηφίσματος για το διαζύγιο της Βρετανίας από την ΕΕ.

Αφότου το Brexit, με τη «βούλα» της βασίλισσας Ελισάβετ, έγινε νόμος του κράτους και μετά την έγκριση της συμφωνίας από το Ευρωκοινοβούλιο, οι Βρετανοί ξεχύθηκαν στους δρόμους για να γιορτάσουν την έναρξη ενός νέου κεφαλαίου στην ιστορία της χώρας τους.

Actos reivindicativos en el último día de Reino Unido dentro de la UEhttps://t.co/fEiUwrz1C0 https://t.co/s1YvTaeC7d

— EL PAÍS (@el_pais) January 31, 2020

Σκεπασμένοι με βρετανικές σημαίες, γιόρτασαν την έξοδο είτε σε παραδοσιακές παμπ, πίνοντας μπύρες, είτες στους δρόμους φωνάζοντας συνθήματα.

Υπάρχουν και εκείνοι, όμως, οι υποστηρικτές του «Remain» που «γιόρτασαν» διαφορετικά, κρατώντας ευρωπαϊκές σημαίες στους δρόμους.

Περίπου 200-300 υποστηρικτές της ΕΕ βρέθηκαν αντιμέτωποι με τα γιουχαΐσματα οπαδών του Brexit, καθώς πραγματοποίησαν πορεία από την Ντάουνινγκ Στριτ στα γραφεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στο Λονδίνο. Αστυνομικοί παρατάχθηκαν για να κρατήσουν σε απόσταση τις δύο ομάδες.

Οι διαδηλωτές υπέρ του διαζυγίου του Λονδίνου με τις Βρυξέλλες τραγουδούσαν «ντροπή σας ντροπή σας», «χαμένοι-χαμένοι» και «αντίο ΕΕ» στους ρυθμούς του τραγουδιού Auld Lang Syne.

Ωστόσο, εικόνα που προκαλεί θλίψη εκτυλίχθηκε στη βρετανική πρωτεύουσα.

Υποστηρικτής του Brexit έκαψε σημαία της Ευρωπαϊκής Ένωσης δίπλα στην Ντάουνινγκ Στριτ, στην καρδιά του Λονδίνου, την ώρα που άλλοι αποδοκίμαζαν διαδηλωτές υπέρ της παραμονής στην ΕΕ, ώρες προτού η Βρετανία αποχωρήσει από την ΕΕ.