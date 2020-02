Viral: Η ξεκαρδιστική προσπάθεια υπουργού να κρατήσει τα μάτια του ανοιχτά ενώ νύσταζε!

Πρωταγωνιστής ένας Ινδός υπουργός

Η Ινδή υπουργός Οικονομικών δοκίμασε τα νεύρα των συναδέλφων της στο κοινοβούλιο σήμερα, καθώς η ομιλία που έκανε για τον προϋπολογισμό διήρκεσε 2 ώρες και 48 βασανιστικά λεπτά.

Από τέτοιες ομιλίες όμως καμιά φορά προκύπτουν βίντεο… διαμάντια.

Τις τελευταίες ώρες έχει γίνει viral στα social media ένας άλλος Ινδός υπουργός, ο R.K. Singh, ο οποίος είχε την ατυχία να κάθεται πίσω από την ομιλήτρια και να φανεί σε βίντεο η απέλπιδα προσπάθειά του να κρατήσει τα μάτια του ανοιχτά όσο εκείνη μιλούσε. Το βίντεο είναι απολαυστικό:

How to keep yourself awake when listening to boring long speech 👇🏼💆🏻‍♂️#BudgetSession2020 #BudgetSession #budget2020 #BudgetWithNDTV #ndtv #budget pic.twitter.com/W7UlsOeVMU

