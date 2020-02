Αθωώθηκε από όλες τις κατηγορίες ο Ντόναλντ Τραμπ

Η αμερικανική Γερουσία αθώωσε πλήρως, όπως αναμενόταν, τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ στην ιστορική δίκη με το ερώτημα της καθαίρεσής του, απαλλάσσοντας τον και από τις δύο κατηγορίες, για κατάχρηση εξουσίας και παρακώλυση της ομαλής λειτουργίας του Κογκρέσου.

Chief Justice Roberts: “It is therefore ordered and adjudged that the said Donald John Trump be, and he is hereby, acquitted of the charges in said articles.” pic.twitter.com/61M9Ugs72K

— CSPAN (@cspan) February 5, 2020