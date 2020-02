Γκάφα του πατέρα του Μπόρις Τζόνσον: Αποκάλυψε στο BBC τα παράπονα της Κίνας

Η Κίνα ανησυχεί που ο Μπόρις Τζόνσον δεν έχει μιλήσει για τον κορωνοϊό και ο πατέρας του έστειλε το ενημερωτικό mail στο BBC

Η Κίνα εξέφρασε την ενόχλησή της προς τον πατέρα του Μπόρις Τζόνσον επειδή ο βρετανός πρωθυπουργός δεν έχει στείλει κάποιο προσωπικό μήνυμα συμπαράστασης προς το Πεκίνο για το ξέσπασμα του κορωνοϊού, μετέδωσε σήμερα το BBC.

Ο πατέρας του πρωθυπουργού Στάνλεϊ Τζόνσον συναντήθηκε με τον πρεσβευτή της Κίνας Λιού Σιαομίνγκ και στη συνέχεια μετέφερε με email προς βρετανούς αξιωματούχους τα παράπονα του πρεσβευτή, αλλά κατά λάθος κοινοποίησε το email και στο BBC.

Stanley Johnson met Chinese ambassador Liu Xiaoming earlier this week. He emailed minister Zac Goldsmith, from his personal email address, including this paragraph pic.twitter.com/pi8ry1hTh5— Ross Hawkins (@rosschawkins) February 6, 2020

“Σχετικά με το ξέσπασμα του κορωνοϊού, ο κ.Λιού προφανώς ανησυχεί επειδή δεν έχει υπάρξει ακόμη–έτσι ισχυρίστηκε–άμεση επαφή ανάμεσα στον πρωθυπουργό και στον κινέζο επικεφαλής του κράτους ή της κυβέρνησης με την μορφή ενός προσωπικού μηνύματος ή μιας τηλεφωνικής κλήσης”, έγραψε ο Στάνλεϊ Τζόνσον στους βρετανούς αξιωματούχους, σύμφωνα με το BBC.

Όπως είπε ο Τζόνσον, ανέφερε το ενδεχόμενο να επισκεφθεί ο γιος του την Κίνα τον Οκτώβριο για να συμμετάσχει στη διεθνή διάσκεψη του ΟΗΕ για τη βιοποικιλότητα (COP15), που θα πραγματοποιηθεί στην Κουνμίνγκ.