ΗΠΑ: Η Γερουσία αθώωσε πλήρως τον Τραμπ

Στην ιστορική δίκη με το ερώτημα της καθαίρεσής του, οι γερουσιαστές τον απάλλαξαν και από τις δύο κατηγορίες, για κατάχρηση εξουσίας και παρακώλυση της ομαλής λειτουργίας του Κογκρέσου

Η αμερικανική Γερουσία αθώωσε, όπως αναμενόταν, τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ στην ιστορική δίκη με το ερώτημα της καθαίρεσής του, απαλλάσσοντας τον και από τις δύο κατηγορίες που του είχε απαγγείλει η Βουλή των Αντιπροσώπων.

Ο Ρεπουμπλικάνος πρόεδρος κρίθηκε αθώος συγκεντρώνοντας τη στήριξη όλων, πλην ενός, των Ρεπουμπλικάνων γερουσιαστών.

Οι 52 από τους 100 γερουσιαστές κήρυξαν τον Αμερικανό πρόεδρο αθώο για την κατηγορία κατάχρησης εξουσίας και 53 γερουσιαστές αθώο για την κατηγορία παρακώλυσης της ομαλής λειτουργίας του Κογκρέσου.

Με την ολοκλήρωση των ψηφοφοριών, η Γερουσία διέκοψε τη λειτουργία της ως ειδικό δικαστήριο για την καθαίρεση του Αμερικανού προέδρου.

Trump acquitted but Romney DENIES him bragging rights for perfect GOP support after crossing party lines at 11th hour https://t.co/KUV1cCPmfu pic.twitter.com/LbiRfsdHgY

— Daily Mail US (@DailyMail) February 5, 2020