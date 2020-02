«Καλπάζει» ο κοροναϊός στην Κίνα – Η εκτίμηση του ΠΟΥ για την εξέλιξη της επιδημίας

«Αγώνας δρόμου» γίνεται στην Κίνα και σε όλον τον κόσμο για να σταματήσει η εξάπλωση του φονικού κοροναϊού.

Η επιδημία της ιογενούς πνευμονίας έχει σκοτώσει περισσότερους από 560 ανθρώπους, ενώ τα κρούσματα μόνο στην Κίνα ξεπερνούν τα 28.000. Σχεδόν 3.700 νέα κρούσματα ανακοινώθηκαν μέσα σε μία μόνο ημέρα.

Εκτός ηπειρωτικής Κίνας, περισσότερα από 240 κρούσματα έχουν επιβεβαιωθεί σε περίπου τριάντα χώρες και περιοχές.

Το ποσοστό θνησιμότητας του νέου κοροναϊού, γύρω στο 2%, παραμένει προς το παρόν πολύ χαμηλότερο εκείνου του Sars (Σοβαρό και Οξύ Αναπνευστικό Σύνδρομο) που είχε σκοτώσει 774 ανθρώπους σε όλο τον κόσμο το 2002-2003.

Η Κίνα εντείνει τις προσπάθειές της για να περιορίσει την εξάπλωση του νέου κοροναϊού (2019-nCoV). Οι πιο πρόσφατες εξελίξεις, όπως τις μεταδίδει το επίσημο κινεζικό πρακτορείο Xinhua:

– Η Κίνα έχει στείλει 12 αεροσκάφη στο εξωτερικό ώστε να επιστρέψουν στη χώρα περισσότεροι από 1.500 κάτοικοι της επαρχίας Χουμπέι μετά το ξέσπασμα του κοροναϊού.

– Στο πλαίσιο των προσπαθειών για την καλύτερη διάγνωση της πνευμονίας που προκαλεί ο ιός, τα τοπικά τμήματα ελέγχου και πρόληψης ασθενειών, τα νοσοκομεία και άλλοι οργανισμοί καλούνται να επιταχύνουν την αναβάθμιση των εργαστηρίων τους και να τα εξοπλίσουν με τα απαιτούμενα εργαλεία.

– Η ανακαίνιση του Νοσοκομίου Σιαοτανγκσάν στο Πεκίνο –είχε χρησιμοποιηθεί στο παρελθόν για να τεθούν σε καραντίνα οι ασθενείς με Σοβαρό Οξύ Αναπνευστικό Σύνδρομο (SARS)– αναμένεται ότι θα ολοκληρωθεί στα μέσα Φεβρουαρίου.

– Πέντε παιδιά που μολύνθηκαν από τον κοροναϊό ανάρρωσαν και πήραν εξιτήριο από νοσοκομείο της Ουχάν σήμερα.

– Στη Σαγκάη πήραν εξιτήριο από το νοσοκομείο σήμερα άλλοι 10 ασθενείς, συμπεριλαμβανομένης και μιας 80χρονης γυναίκας.

– Μέχρι την Τετάρτη δεν είχαν αναφερθεί νέα επιβεβαιωμένα κρούσματα του κοροναϊού στην Αυτόνομη Περιφέρεια του Θιβέτ. Το πρώτο κρούσμα στην περιοχή αυτή καταγράφηκε στις 30 Ιανουαρίου. Το Θιβέτ εντείνει τις προσπάθειες για τη σταθεροποίηση των τιμών και την παραγωγή τροφίμων, ενέργειας και ιατρικών εφοδίων.

– Ο δήμος του Πεκίνου ανακοίνωσε σειρά μέτρων, όπως για παράδειγμα μείωση των ενοικίων ή οικονομική στήριξη για τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, ώστε να περιοριστούν οι οικονομικές επιπτώσεις από την επιδημία.

– Όλα τα σχολεία στην επαρχία Ζετζιάνγκ της ανατολικής Κίνας καλούνται να αναβάλουν την έναρξη του εαρινού εξαμήνου, μέχρι τα τέλη Φεβρουαρίου. Η ημερομηνία επανέναρξης των μαθημάτων θα αποφασιστεί αργότερα, ανάλογα με τις εξελίξεις.

– Σήμερα Πέμπτη αναμένεται να ξεκινήσουν στους πρώτους ασθενείς οι κλινικές δοκιμές με το αντιιικό φάρμακο Remdesivir.

– Την Τετάρτη άρχισε να δέχεται τους πρώτους ασθενείς ένα πρώην εκθεσιακό κέντρο στην Ουχάν που μετατράπηκε σε νοσοκομείο.

– Μέχρι την Τρίτη, στην πόλη Ουχάν είχαν οριστεί 132 χώροι καραντίνας, συνολικής χωρητικότητας 12.500 κλινών.

– Η Αγορά Λουλουδιών Κουνμίνγκ Ντουνάν, η μεγαλύτερη στην Ασία, διέκοψε τη λειτουργία της από σήμερα λόγω της επιδημίας.

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ) εκτιμά ότι είναι πολύ νωρίς προς το παρόν για να θεωρήσει ότι η επιδημία του νέου κινεζικού κοροναϊού έχει κορυφωθεί, σημειώνοντας όμως ότι η Τετάρτη ήταν η πρώτη ημέρα που ο αριθμός των νέων κρουσμάτων μειώθηκε.

Today I briefed media again about the #2019nCoV outbreak & informed them that on February 11-12, @WHO is convening a global research & innovation forum to identify research priorities & coordinate the international research effort to stop the outbreak. https://t.co/G6d7PJjaCN

— Tedros Adhanom Ghebreyesus (@DrTedros) February 6, 2020