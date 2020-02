Κορωνοϊός: «Eίμαστε θύματα ρατσισμού, αρνούνται να μας εξυπηρετήσουν» λένε Κινέζοι του εξωτερικού

Οι Κινέζουν που ζουν εκτός της χώρας τους μιλούν για τον δικό τους εφιάλτη – Έχουν έρθει αντιμέτωποι με πολλές ρατσιστικές συμπεριφορές, όπως αποκαλύπτουν – Στους σχεδόν 500 έχει φθάσει ο αριθμός των νεκρών από τον κορωνοϊό

Γενικευμένο πανικό έχει προκαλέσει η ραγδαία εξάπλωση του κορωνοϊού. Το γεγονός ότι, σύμφωνα με την ιατρική κοινότητα, η νόσος μεταδίδεται από την ανθρώπινη επαφή, ενώ το εμβόλιο για την αντιμετώπισή της βρίσκεται στο στάδιο της ανάπτυξης, έχει οδηγήσει πολύ κόσμο διεθνώς στην καχυποψία. Η καχυποψία αυτή, ωστόσο, συνορεύει συχνά με ρατσιστικές συμπεριφορές.

Κινέζοι, μιλώντας στην κάμερα της Deutsche Welle, αποκαλύπτουν τον δικό τους Γολγοθά. Εκείνοι που είναι εγκλωβισμένοι στη χώρα τους αντιμετωπίζουν το καθεστώς του τρόμου και εγκλωβισμού, όσοι όμως ζουν σε άλλες χώρες πέφτουν συχνά – όπως αποκαλύπτουν – θύματα ρατσιμού.

«Δεν μας έχουν εξυπηρετήσει σε εστιατόρια», αποκαλύπτει Κινέζος.

«Καθώς έψαχνα για φρούτα από πάγκο, με ρώτησαν εάν είμαι φορέας κορωνοϊού», ομολογεί άλλος.

Δημιουργώντας σε διάφορες γλώσσες χαρτόνια, στα οποία αναγράφεται ότι δεν ασθενούν, Κινέζοι αναφέρονται στις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν εξαιτίας του κορωνοϊού που πλήττει κυρίως την Κίνα.

Δεν παραλείπουν να μιλήσουν για τις ρατσιστικές αντιλήψεις που προωθούνται από τα μέσα ενημέρωσης και τα κοινωνικά δίκτυα…

#IAmNotAVirus hits back at racism and xenophobia as paranoia and anti-Chinese sentiment mounts over the #coronavirus outbreak. pic.twitter.com/m6kJLKzKij

