Κωνσταντινούπολη : Ένας νεκρός και πάνω από 150 τραυματίες από αεροπλάνο που κόπηκε στα τρία

Συναγερμός σήμανε το απόγευμα της Τετάρτης στο αεροδρόμιο Σαμπιχά Γκιοτσέν της Κωνσταντινούπολης, όταν αεροσκάφος της εταιρίας Pegasus, δευτερόλεπτα μετά την προσγείωσή του συνετρίβη με αποτέλεσμα να κοπεί σε τρία κομμάτια.

Από το σοκαριστικό αυτό δυστύχημα ένας άνθρωπος έχασε η ζωή του, ενώ 157 ακόμα τραυματίστηκαν.

Τα βίντεο που βλέπουν το φως της δημοσιότητας προκαλούν σοκ. Συγκεκριμένα, σε ένα από αυτά φαίνεται το Boeing 737-800 να κινείται με μεγάλη ταχύτητα στον αεροδιάδρομο και στη συνέχεια να καταλήγει εκτός διαδρόμου και να κόβεται σε τρία κομμάτια.

Σύμφωνα με τούρκους αναλυτές, το αεροπλάνο δείχνει να κινείται με ταχύτητα μεγαλύτερη από την κανονική που θα έπρεπε να έχει σε εκείνη τη φάση της προσγείωσης.

Στη συνέχεια, σύμφωνα με το ΜΜΕ, σπάει ο μπροστινός τροχός και από το σύρσιμο στο έδαφος παίρνει φωτιά το μπροστινό του μέρος. Στη συνέχεια παρασύρεται και πέφτει χαντάκι 30 με 40 μέτρων. Εκεί σπάει σε τρία κομμάτια.

Footage emerged from the moment the Turkish plane skids off the runway in Istanbul’s Sabiha Gökçen airport with dozens of passengers on board, seconds before breaking into pieces. pic.twitter.com/7rT3ZtZgCf #Pegasus #Turkey

— Hatice ‘Deniz’ AVCI (@HaticeDenizAVCI) February 5, 2020