Μία κόντρα που καλά κρατεί – Πώς Τραμπ και Πελόζι οδηγήθηκαν στα άκρα

Στα άκρα βρίσκεται η κόντρα του Ντόναλντ Τραμπ με τη Δημοκρατική πρόεδρο της Βουλής των Αντιπροσώπων, Νάνσι Πελόζι.

Το γεγονός ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ επέλεξε να μη χαιρετίσει την Πελόζι με χειραψία κατά τη χθεσινή συνεδρίαση στη Βουλή και ότι αυτή με τη σειρά της έσκισε την ομιλία του αποτελεί απλά το αποκορύφωμα μίας έχθρας που έχει ξεκινήσει εδώ και καιρό.

WATCH: No handshake between President Trump and Speaker Pelosi. #SOTU pic.twitter.com/70Le6yhklM — NBC News (@NBCNews) February 5, 2020

Επίσης, κατά τη διάρκεια της ομιλίας του Τραμπ η Νάνσι Πελόζι κούναγε το κεφάλι αποδοκιμαστικά, ενώ ο φακός τη συνέλαβε να ψιθυρίζει «ψέματα».

NEW LOW FOR NANCY PELOSI: She ripped up @realDonaldTrump’s #SOTU speech for the cameras on national TV. This speech was about American heroes and American workers. She decided THAT was worth literally tearing apart. Absolutely disgraceful. pic.twitter.com/Cp0tg3AE1W — Steve Scalise (@SteveScalise) February 5, 2020

Η πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων δήλωσε πως δεν είχε σχεδιάσει να σκίσει το αντίτυπο του κειμένου της ομιλίας του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, αλλά αποφάσισε να το κάνει αφού δεν μπόρεσε να βρει μια σελίδα «που να μην έχει ένα ψέμα».

«Χθες, είδαμε τον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών να κουρελιάζει την αλήθεια μπροστά στα μάτια μας…», είπε μετέπειτα η Πελόζι σε συνάντηση της κοινοβουλευτικής ομάδας των Δημοκρατικών.

Η άρνηση του προέδρου να κάνει μαζί της χειραψία όταν της έδωσε αντίγραφο της ομιλίας του πριν την εκφωνήσει, δεν έπαιξε ρόλο στην μετέπειτα ενέργειά της, εξήγησε η ίδια. «Τι σημασία έχει;», είπε.

Τα ειρωνικά χειροκροτήματα στην περσινή ομιλία του Τραμπ

Και το περσινό ραντεβού του Τραμπ με τη Βουλή των Αντιπροσώπων ήταν επεισοδιακό

Πέρυσι η Νάνσι Πελόζι τον χειροκροτούσε πολλές φορές ειρωνικά κατά τη διάρκεια της ομιλίας του.

Έχουν να μιλήσουν μήνες Τραμπ και Πελόζι

Η τελευταία φορά που είχαν συναντηθεί κατ’ ιδίαν ο Τραμπ με την Πελόζι ήταν στις 16 Οκτωβρίου 2019. Σύμφωνα με δημοσίευμα του CNN, μετά από την επεισοδιακή εκείνη συνάντηση οι δύο εχθροί δεν έχουν ανταλλάξει κουβέντα.

Τότε, η Πελόζι είχε βρεθεί στον Λευκό Οίκο για να τα «ψάλλει» στον πρόεδρο των ΗΠΑ για την αιφνίδια απόφασή του να αποσύρει τα αμερικανικά στρατεύματα από τη βορειοανατολική Συρία.

Όπως είχαν μεταδώσει τα αμερικάνικα μέσα ενημέρωσης, ο πρόεδρος Τραμπ είχε χαρακτηρίσει την Νάνσι Πελόζι «τριτοκλασάτη πολιτικό».

Μετά από αυτό, η Πελόζι αποχώρησε αμέσως από την προεδρική κατοικία, λέγοντας ότι ο Τραμπ βρισκόταν σε νευρικό κλονισμό και ότι «ήταν θλιβερό».

Speaker Nancy Pelosi after meeting with Pres. Trump at the White House: “What we witnessed on the part of the president was a meltdown, sad to say.” https://t.co/20NWyqSGql pic.twitter.com/Ru7kidGLgm — ABC News (@ABC) October 16, 2019

«Είμαι ο μόνος άνθρωπος που μπορεί να αγωνιστεί για την ασφάλεια των στρατευμάτων μας και να τους φέρει στο σπίτι από τους γελοίους και δαπανηρούς Ατελείωτους Πολέμους, και περιφρονείται. Στους Δημοκρατικούς πάντα άρεσε αυτή τη θέση, μέχρι που την πήρα. Στους Δημοκρατικούς άρεσαν πάντα οι τοίχοι, μέχρι να τους χτίσω. Βλέπετε τι συμβαίνει εδώ;» είχε γράψει ο πρόεδρος των ΗΠΑ στο Twitter.

I am the only person who can fight for the safety of our troops & bring them home from the ridiculous & costly Endless Wars, and be scorned. Democrats always liked that position, until I took it. Democrats always liked Walls, until I built them. Do you see what’s happening here? — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 17, 2019

«Παράλυτη και τρελή η Πελόζι»

Τον Νοέμβριο, ο Ντόναλντ Τραμπ είχε δώσει μία παραληρηματική συνέντευξη σε μία από τις αγαπημένες του τηλεοπτικές εκπομπές, το Fox & Friends.

Ήταν η εποχή που οι Δημοκρατικοί είχαν αρχίσει σιγά-σιγά να κινούν τις διαδικασίες για την παραπομπή του Ρεπουμπλικανού πρόεδρου, με αποτέλεσμα αυτός να τους χαρακτηρίσει «άρρωστους».

Για την Πελόζι, δε, είχε… στάξει μέλι: «Δεν έχει κάνει τίποτα (…) Είναι σαν παράλυτη (…) Είναι τρελή σαν κοριός».

«Δειλός και σκληρός ο Τραμπ»

Με τη σειρά της, η επικεφαλής των Δημοκρατικών στη Βουλή των Αντιπροσώπων είχε χαρακτηρίσει τον Τραμπ «δειλό» και σκληρό», καθώς δεν προστατεύει τους μετανάστες Dreamers και δεν αντιμετωπίζει την κλιματική αλλαγή.

Η διαμάχη για την παραπομπή

Τους τελευταίους μήνες, το θέμα της παραπομπής σε δίκη του Ντόναλντ Τραμπ μονοπώλησε την κόντρα του με την Νάνσι Πέλοζι.

«Η Νάνσι Πελόζι είναι απλώς αγχωμένη. Σιχαίνεται το γεγονός ότι σύντομα θα έχουμε 182 νέους δικαστές και τόσα άλλα. Χρηματιστήριο και βιβλία απασχόλησης. Λέει ότι ‘’προσεύχεται για τον Πρόεδρο’’. Δεν την πιστεύω. Ούτε τόσο δα. Βοήθα τους άστεγους στην περιφέρεια σου Νάνσι» είχε γράψει ο Τραμπ – πού αλλού; – στο Twitter.

Nancy Pelosi just had a nervous fit. She hates that we will soon have 182 great new judges and sooo much more. Stock Market and employment records. She says she “prays for the President.” I don’t believe her, not even close. Help the homeless in your district Nancy. USMCA? — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 5, 2019

Μην μπορώντας να του… την πει πρόσωπο με πρόσωπο, η Νάνσι Πελόζι συνέχισε τον πόλεμο με τον άσπονδο εχθρό της από τη θωκό της στη Βουλή των Αντιπροσώπων.

«Ο Ντόναλντ Τραμπ είναι μια συνεχής απειλή για την εθνική ασφάλεια» των ΗΠΑ. Οι ανεύθυνες πράξεις του προέδρου κατέστησαν απαραίτητη τη σύνταξη κατηγορητηρίου σε βάρος του, δεν μας άφησε άλλη επιλογή», είπε την ημέρα που άρχισε και επίσημα η συζήτηση για την παραπομπή του στη Βουλή.

«Πυρά» Πελόζι για τη δολοφονία Σουλεϊμανί

Η Πελόζι ήταν φυσικά αντίθετη και στην εκτέλεση του Κασέμ Σουλεϊμανί με εντολή του προέδρου των ΗΠΑ, την οποία χαρακτήρισε «προκλητική και δυσανάλογη» ενέργεια.

«Ο αποψινός αεροπορικός βομβαρδισμός κινδυνεύει να προκαλέσει περαιτέρω επικίνδυνη κλιμάκωση της βίας.

Η Αμερική–και ο κόσμος–δεν έχουν περιθώριο για κλιμακούμενες εντάσεις στο σημείο όπου δεν υπάρχει επιστροφή», ανέφερε σε ανακοίνωσή της η Δημοκρατική Πελόζι.

Η ίδια είπε ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δεν συμβουλεύτηκε το Κογκρέσο πριν διατάξει την επίθεση εναντίον του Σουλεϊμανί και απαίτησε να «ενημερωθούν άμεσα» οι βουλευτές για την κατάσταση.