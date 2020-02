«Κολλητός» της Κιμ Καρντάσιαν κεφαλαιοποιεί τον κορωνοϊό για να πουλάει «σακίδια έκτακτης ανάγκης»

Δεν είναι λίγοι οι επιτήδειοι που έχουν αδράξει την ευκαιρία προκειμένου να αποκομίσουν τεράστια κέρδη από τον πανικό του κόσμου μετά την εκδήλωση της επιδημίας στην Κίνα. Ο νέος κορωνοϊός εξαπλώνεται στον πλανήτη, οι νεκροί αυξάνονται και μαζί τους αυξάνονται και τα χρήματα στους λογαριασμούς όσων βλέπουν μία διαφαινόμενη απειλή για την ανθρωπότητα, ως ευκαιρία να πλουτίσουν. Ανάμεσα στους «επενδυτές του τρόμου» βρίσκεται και ο Αμερικανός Simon Huck, ένας από τους ανθρώπους του περιβάλλοντος της Κιμ Καρντάσιαν. Ο Simon Huck επιχειρεί να κεφαλοποιήσει τον φονικό κορωνοϊό της Κίνας, βγάζοντας μεγάλα κέρδη από την πώληση… σακιδίων έκτακτης ανάγκης.

Με άλλα λόγια, ο συγκεκριμένος «επιχειρηματίας» όχι μόνο «επενδύει» στην προφύλαξη από τον ιό, αλλά πολύ περισσότερο στο σενάριο καταστροφής του σύγχρονου πολιτισμού. Το σακίδιο έκτακτης ανάγκης που λανσάρει, περιλαμβάνει τα βασικά είδη για τη διαβίωση σε έκτακτες συνθήκες, όπως νερό, ξηρά τροφή, κουβέρτα και κάποια είδη φαρμακευτικής περίθαλψης.

Ο κοντινός φίλος της Κιμ Καρντάσιαν, μάλιστα, δεν δίστασε να λανσάρει το προϊόν του χρησιμοποιώντας παιδιά. Σε βίντεο που ανέβασε στα social media, δείχνει μία τρισευτυχισμένη Αμερικανίδα μητέρα να παίζει με τα δύο παιδάκια της, όταν εμφανίζεται ο Simon Huck, μετά από πρόσκληση της μητέρας, προκειμένου να ενημερώσει τα δύο παιδιά για τη χρησιμότητα του… σακιδίου του!

Στο βίντεο, η εταιρεία του «κολλητού» της Κιμ, στοχεύει στο συναίσθημα και στον φόβο των Αμερικανών γονιών για τα παιδιά τους, τονίζοντας πως «με τις φυσικές καταστροφές να συμβαίνουν όλο και πιο συχνά και με μεγαλύτερη έκταση, το δικαίωμα στην ύπαρξη ενός σχεδίου για επείγοντα, είναι πιο σημαντικό από ποτέ».

Το δε βίντεο, πλασαρίστηκε στο Instagram με την ετικέτα coronavirus prevention tips, δηλαδή «συμβουλές πρόληψης για τον κορωνοϊό».

Όσο για το κόστος; Υπάρχουν δύο είδη. Το… απλό με κόστος αγοράς στα 60 δολάρια και το πιο… σύνθετο, με κόστος αγοράς στα 250 δολάρια.

Όλα για το χρήμα, λοιπόν, ακόμα και αν πρόκειται για διάδοση ενός καταστροφικού για την ανθρωπότητα σεναρίου…

Δείτε το βίντεο για το λανσάρισμα που ανέβηκε στο Instagram:

Did you know that inside JUDY are face masks, hand sanitizer and gloves? 💭 From bumps and bruises, to outbreaks, to natural disasters, JUDY is the ready-kit for any kind of situation. We asked, Rachel, one of our favorite JUDYs, and her kids, to give you an INSIDE LOOK on what inside your JUDY and how to prepare for a pressing outbreak: the Coronavirus. Join Rachel and her girls by making “prepared” your superpower ❣️ ___ CORONAVIRUS PREVENTION TIPS: 💧PROPER HAND-WASHING:​ Scrub for at least 20-25 seconds, rinse and dry with a clean towel. 🖐 HAND SANITIZER:​ ​Make sure your hand sanitizer contains 60% alcohol or above 🙏🏻 STOP TOUCHING YOURSELF:​ ​Studies show people touch their faces an average of 3x times per hour, meaning you’re touching your face more often than washing hands. 🧤 WEAR GLOVES AND MASKS IN PUBLIC WHEN AT ALL POSSIBLE​: Masks and gloves minimize exposure

