Μακελειό στην Ταϊλάνδη: 20 νεκροί, δεκάδες τραυματίες – Δεν υπάρχουν ξένοι υπήκοοι μεταξύ των θυμάτων

Ο 32χρονος στρατιώτης πυροβόλησε και σκότωσε τον διοικητή του και άλλους δύο ανθρώπους μέσα στη βάση – Διέφυγε με κλεμμένο αυτοκίνητο και πυροβολούσε στην τύχη τους περαστικούς – Κατευθύνθηκε σε εμπορικό κέντρο, όπου κράτησε ομήρους τουλάχιστον 16 ανθρώπους

Δεν υπάρχουν ξένοι υπήκοοι μεταξύ των νεκρών ή των τραυματιών στο εμπορικό κέντρο Terminal 21 της πόλης Νακόν Ρατσασίμα, στη βορειοανατολική Ταϊλάνδη, όπου ένας στρατιώτης άνοιξε πυρ αδιακρίτως εναντίον του κόσμου, ανέφερε η πρεσβεία της Ρωσίας.

“Σύμφωνα με τις πληροφορίες που λάβαμε από τις υπηρεσίες επιβολής του νόμου, μέχρι τις 23.00 τοπική ώρα δεν υπήρχαν ξένοι πολίτες” μεταξύ των θυμάτων, σύμφωνα με την ανακοίνωση αυτήν.

Νωρίτερα, ο 32χρονος Τζακραπάντ Τόμα πυροβόλησε και σκότωσε τον διοικητή του και άλλους δύο ανθρώπους μέσα σε μια στρατιωτική βάση και διέφυγε με κλεμμένο αυτοκίνητο. Πυροβολούσε στην τύχη τους περαστικούς, κατευθυνόμενος προς το εμπορικό κέντρο, όπου στη συνέχεια κράτησε ομήρους τουλάχιστον 16 ανθρώπους.

Οι νεκροί από την επίθεση αυτή ανέρχονται στους 20 και οι τραυματίες είναι τουλάχιστον 21. Η αστυνομία προχώρησε σε μια επιχείρηση εκκένωσης του εμπορικού κέντρου και, σύμφωνα με την τελευταία ανακοίνωση που εξέδωσε, έχει θέσει υπό τον έλεγχό της το ισόγειο του εμπορικού κέντρου.

