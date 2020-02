Ταϊλάνδη: Άφαντος ο μακελάρης που σκότωσε 20 ανθρώπους

«Οι ειδικές δυνάμεις ερεύνησαν το εμπορικό κέντρο και δεν βρήκαν ούτε τον ένοπλο, ούτε τους ομήρους» μεταδίδουν ΜΜΕ

Οι ειδικές δυνάμεις ερεύνησαν και τους τέσσερις ορόφους του κεντρικού κτιρίου του εμπορικού κέντρου Terminal 21 και δεν βρήκαν ούτε τον ένοπλο που σκότωσε 20 ανθρώπους νωρίτερα σήμερα, ούτε τους ομήρους που κρατούσε, σύμφωνα με τον αγγλόφωνο ιστότοπο της εφημερίδας Khaosot.

Το συγκρότημα του εμπορικού κέντρου αποτελείται από πολλά κτίρια, μεταξύ των οποίων και ένα πολυώροφο γκαράζ.

Ο 32χρονος υπαξιωματικός Τζακραπάντ Τόμα σκόρπισε τον θάνατο στην πόλη Νακόν Ρατσασίμα (γνωστή και με την ονομασία Κοράτ) πυροβολώντας μέσα σε μια στρατιωτική βάση, σε έναν βουδιστικό ναό και στο εμπορικό κέντρο όπου οι αρχές πιστεύουν ότι κρατά ομήρους. Τουλάχιστον 20 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 31 τραυματίστηκαν. Το υπουργείο Υγείας ανέφερε ότι περίπου 10 από τους τραυματίες νοσηλεύονται σε σοβαρή κατάσταση.

Ο Τόμα ξεκίνησε τη σφαγή αργά το απόγευμα, από μια στρατιωτική βάση, όπου σκότωσε τρεις ανθρώπους. Αρχικά άνοιξε πυρ στο σπίτι ενός ανώτερου αξιωματικού και μετά μέσα στον στρατώνα. "Έκλεψε ένα στρατιωτικό όχημα και πήγε στο κέντρο της πόλης", είπε ο αντισυνταγματάρχης Μονγκόλ Κουπτασίρι. Εκεί, μπήκε στο εμπορικό κέντρο και άρχισε να πυροβολεί αδιακρίτως τους πελάτες, με όπλα που είχε κλέψει από το οπλοστάσιο της βάσης.

Δεν υπάρχουν ξένοι υπήκοοι μεταξύ των νεκρών ή των τραυματιών στο εμπορικό κέντρο Terminal 21 της πόλης Νακόν Ρατσασίμα, στη βορειοανατολική Ταϊλάνδη, όπου ένας στρατιώτης άνοιξε πυρ αδιακρίτως εναντίον του κόσμου, ανέφερε η πρεσβεία της Ρωσίας.

“Σύμφωνα με τις πληροφορίες που λάβαμε από τις υπηρεσίες επιβολής του νόμου, μέχρι τις 23.00 τοπική ώρα δεν υπήρχαν ξένοι πολίτες” μεταξύ των θυμάτων, σύμφωνα με την ανακοίνωση αυτήν.

Νωρίτερα, ο 32χρονος Τζακραπάντ Τόμα πυροβόλησε και σκότωσε τον διοικητή του και άλλους δύο ανθρώπους μέσα σε μια στρατιωτική βάση και διέφυγε με κλεμμένο αυτοκίνητο. Πυροβολούσε στην τύχη τους περαστικούς, κατευθυνόμενος προς το εμπορικό κέντρο, όπου στη συνέχεια κράτησε ομήρους τουλάχιστον 16 ανθρώπους.

Οι νεκροί από την επίθεση αυτή ανέρχονται στους 20 και οι τραυματίες είναι τουλάχιστον 21. Η αστυνομία προχώρησε σε μια επιχείρηση εκκένωσης του εμπορικού κέντρου και, σύμφωνα με την τελευταία ανακοίνωση που εξέδωσε, έχει θέσει υπό τον έλεγχό της το ισόγειο του εμπορικού κέντρου.

