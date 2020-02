Ταϊλάνδη : Σοκάρουν τα βίντεο της επίθεσης – Η ανάρτηση του δράστη από το εμπορικό κέντρο

Βίντεο λίγα δευτερόλεπτα πριν σκορπίσει τον τρόμο σε εμπορικό κέντρο στην Ταϊλάνδη, φέρεται να ανέβασε ο μακελάρης.

Σύμφωνα με τα ξένα μέσα και τις αναρτήσεις στα social media, ο Ταϊλανδός στρατιώτης που σκότωσε σήμερα τουλάχιστον 17 ανθρώπους, και κρατάει 16 ομήρους, ανέβασε ένα μικρό βίντεο από την στιγμή της επίθεσής του στο Facebook.

Λίγο αργότερα, η πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης ανακοίνωσε ότι απέσυρε το προφίλ του ένοπλου στρατιώτη και ότι θα κατεβάσει «οποιοδήποτε ανάρτηση με περιεχόμενο βίας, που σχετίζεται με την επίθεση αυτή».

Thai soldier armed with assault rifle and other firearms, and who is still on the run, posted updates on his Facebook account while he was shooting people.#Thailand pic.twitter.com/GGi8Q6Xxup

Σε άλλο βίντεο που έχει αναρτηθεί στο Twitter ακούγονται οι πυροβολισμοί από το εμπορικό κέντρο καθώς είναι σε εξέλιξη επιχείρηση για τη σύλληψη του στρατιώτη.

News Alert : Soldier goes on shooting rampage at Terminal 21 Korat shopping mall in Nakhon Ratchasima , Thailand . At least 12 people have been shot dead. pic.twitter.com/kVe7Vz8IZt

Παράλληλα, σύμφωνα με τις πληροφορίες τα πυρά του στρατιώτη χτύπησαν κάποια στιγμή και μια φιάλη υγραερίου με αποτέλεσμα να υπάρξει έκρηξη και φωτιά.

There’s a shooting incident at a mall in Korat. The gunman fired shots in a canteen, hitting a propane tank causing an explosion and fire. https://t.co/dhIYL1JMVE

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές ο στρατιώτης πριν ανοίξει πυρ στο εμπορικό κέντρο φέρεται να πυροβόλησε άλλους στρατιώτες.

Gunshots can be heard as a Thai soldier went on a shooting rampage in the north east of the country, killing at least 12 people, police say.

Latest on this story here: https://t.co/7ZsenIC1Oy pic.twitter.com/pW9YFzoNF4

