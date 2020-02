Ταϊλάνδη: Στρατιώτης σε αμόκ σκότωσε τουλάχιστον 12 ανθρώπους – Δείτε βίντεο

Ο στρατιώτης αρχικά σκότωσε τρεις ανθρώπους σε στρατόπεδο και στη συνέχεια κατευθύνθηκε σε εμπορικό κέντρο – Ο στρατιώτης μετέδωσε την επίθεσή του μέσω Facebook – Πληροφορίες αναφέρουν πως όλα ξεκίνησαν από καυγά για την αγοραπωλησία εκτάσεων γης

Μακελειό το Σάββατο στην Ταϊλάνδη με έναν στρατιώτη να ανοίγει πυρ και να σκοτώνει τουλάχιστον 12 ανθρώπους.

Ιστοσελίδες της Ταϊλάνδης μεταδίδουν ότι ο στρατιώτης αρχικά πυροβόλησε και σκότωσε έναν αξιωματικό και δύο άλλους ανθρώπους σε στρατόπεδο πριν να διαφύγει με ένα κλεμμένο Χάμβι.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες ο στρατιώτης άνοιξε πυρ και ενώ κατευθυνόταν σε εμπορικό κέντρο στην περιοχή Μουάνγκ της πόλης Κοράτ, 155 μίλια βορειοανατολικά της Μπανγκόκ.

«Ο δράστης χρησιμοποίησε ένα πυροβόλο όπλο και πυροβόλησε αθώα θύματα που είχαν ως αποτέλεσμα πολλούς τραυματίες και νεκρούς», δήλωσε ένας εκπρόσωπος της αστυνομίας. «Δεν μπορώ να επιβεβαιώσω τον αριθμό των νεκρών, η αστυνομία έχει αποκλείσει την περιοχή» πρόσθεσε.

Ένας αστυνομικός ανέφερε ότι ο στρατιώτης είχε εμπλακεί σε καυγά για μια συμφωνία γύρω από εκτάσεις γης και στη συνέχεια πυροβόλησε δύο ανθρώπους που συμμετείχαν στο επεισόδιο, έναν άλλο στρατιώτης και μια γυναίκα.

Ο στρατιώτης φέρεται να μετέδωσε τις πράξεις του μέσω του Facebook ενώ πιστεύεται ότι έχει τραβήξει και μια selfie με το όπλο του, την οποία συνόδευε με το μήνυμα: «ο θάνατος είναι αναπόφευκτος για όλους».

Σε βίντεο που έχει αναρτηθεί στο Twitter ακούγονται οι πυροβολισμοί από το εμπορικό κέντρο καθώς είναι σε εξέλιξη επιχείρηση για τη σύλληψη του στρατιώτη.

News Alert : Soldier goes on shooting rampage at Terminal 21 Korat shopping mall in Nakhon Ratchasima , Thailand . At least 12 people have been shot dead. pic.twitter.com/kVe7Vz8IZt— Shark NewsWires (@SharkNewsWires) February 8, 2020

Δείτε βίντεο από τον πανικό που επικρατεί στο εμπορικό κέντρο:

Ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες αναφέρουν ότι ο στρατιώτης ο οποίος σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης ονομάζεται Jakrapanth Thomma κρατά ομήρους στον 4ο όροφο του εμπορικού κέντρου. Κατά τη διάρκεια της μετάδοσης των πράξεών του μέσω Facebook, φέρεται να ανέφερεκάποια στιγμή: «Κουράστηκα. Είναι όιλοι νεκροί; Μήπως πρέπει να παραδοθώ;»

Τα πυρά του στρατιώτη χτύπησαν κάποια στιγμή και μια φιάλη υγραερίου με αποτέλεσμα να σημειωθεί έκρηξη και φωτιά.

There’s a shooting incident at a mall in Korat. The gunman fired shots in a canteen, hitting a propane tank causing an explosion and fire. https://t.co/dhIYL1JMVE— Piriyathep K (@PKinbangkok) February 8, 2020