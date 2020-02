Το αποτυχημένο «μαύρισμα» του Ντόναλντ Τραμπ και το πάρτι στο Twitter [Εικόνες]

Και αφού… ολοκληρώθηκε -με θετικό αποτέλεσμα για εκείνον- η υπόθεση της αποπομπής του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, ήρθε η ώρα να επιστρέψουμε το ενδιαφέρον μας σε αυτά που έχουν πραγματική σημασία.

Το… όχι και τόσο φυσικό μαύρισμα του Ντόναλντ Τραμπ!

Συγκεκριμένα, στην εικόνα που έδωσε στη δημοσιότητα ο Λευκός Οίκος, φαίνεται ο πρόεδρος Τραμπ με… ξεκάθαρη γραμμή μακιγιάζ στο πρόσωπο!

Όπως ήταν φυσικό το Twitter τα έσπασε!

⁦@realDonaldTrump⁩ returns to the White House from Charlotte, North Carolina. Photo by William Moon at the South Lawn of the White House on February 7, 2020 pic.twitter.com/n1a1Z93LrJ — White House Photos (@photowhitehouse) February 7, 2020

Όπως φαίνεται από την εικόνα, φαίνεται ξεκάθαρα η διχρωμία στο πρόσωπο του Τραμπ από το όχι και τόσο πετυχημένο μακιγιάζ…

Μάλιστα, το Twitter γρήγορα πλημμύρισε με φωτογραφίες του προέδρου Τραμπ που πόσταραν τις δικές τους εκδοχές.

pic.twitter.com/U7kHOe89IK — Johnny McNulty (@JohnnyMcNulty) February 8, 2020

Who wore it better? #Wilson #Trump pic.twitter.com/Ms1sWrABYD — Lenny Jacobson (@Lennyjacobson) February 8, 2020

um did he slightly open the arc of the covenant https://t.co/RqFy1EdRwu — lauren ashley bishop (@sbellelauren) February 8, 2020

I usually do Trump with Steve McClaren’s hair to (somehow) make him look more ridiculous. But I needn’t have bloody bothered. Apologies to the FMHoP Ultras. pic.twitter.com/1DlLgSTiJD — Football Manager Hair on Politicians (@visualsatire) February 8, 2020