Βρετανία: Σε πορτοκαλί συναγερμό μέρος της χώρας λόγω της καταιγίδας «Κιάρα»

Οι αεροπορικές, σιδηροδρομικές και ακτοπλοϊκές μεταφορές διεξάγονται με προβλήματα σήμερα στη Βρετανία, που πλήττεται από την καταιγίδα Κιάρα, με ισχυρές βροχές και ριπές που ξεπερνούν τα 130 χλμ./ώρα.

Η βρετανική μετεωρολογική υπηρεσία έθεσε σε πορτοκαλί συναγερμό ένα μέρος της χώρας για τους ανέμους μέχρι τις 21.00 τοπική ώρα (23.00 ώρα Ελλάδος) σήμερα συμπεριλαμβανομένης της Αγγλίας, όπου βρίσκεται πρωτεύουσα Λονδίνο και η Ουαλία.

Ένα μέρος της Σκωτίας, που επηρεάζεται ιδιαίτερα, τέθηκε επίσης σε πορτοκαλί επιφυλακή για βροχοπτώσεις.

Όλη η Βρετανία έχει τεθεί σε κίτρινη επιφυλακή για βροχοπτώσεις.

Εκτός από τα προβλήματα στις μεταφορές, η μετεωρολογική υπηρεσία αναφέρει ότι αναμένει ζημιές σε κατοικίες, με πιθανότητα διακοπών του ρεύματος και πλημμυρών. Προειδοποίησε επίσης για τον κίνδυνο πτώσης αντικειμένων λόγω του δυνατού αέρα.

Δεκάδες πτήσεις ακυρώθηκαν ή καθυστέρησαν και η βρετανική αεροπορική εταιρεία British Airways ανακοίνωσε ότι “κάνει ό,τι είναι δυνατόν για να ελαχιστοποιήσει τον αντίκτυπο” της καταιγίδας. Προσφέρει τη δυνατότητα στους επιβάτες που αναμένεται να φτάσουν ή να αναχωρήσουν σήμερα από τα αεροδρόμια του Λονδίνου Χίθροου, Γκάτγουικ και Λόντον Σίτι να αναβάλουν την πτήση τους.

Η Virgin Atlantic ακύρωσε επίσης αρκετές πτήσεις από το αεροδρόμιο Χίθροου, τον μεγαλύτερο αερολιμένα της χώρας.

Η Rail Network, ιδιοκτήτρια του βρετανικού σιδηροδρομικού δικτύου, συνέστησε στο κοινό να αποφύγει τα ταξίδια με το τραίνο σήμερα, εκτός αν είναι “απολύτως απαραίτητα” και προειδοποίησε ότι η κυκλοφορία μπορεί να διακοπεί μέχρι αύριο, Δευτέρα πρωί.

Severe weather warnings have been issued for the entire country as potentially-deadly Storm Ciara churns towards Britain with 80mph gales and four inches (100mm) of rain.Britons have been urged to stay home and travel only if necessary.Take care #lincoln #StormCiara pic.twitter.com/shTsexWWXy— Taylor Walsh Property Consultants (@TaylorWalshLinc) February 8, 2020

Πολλές εταιρείες σιδηροδρόμων έχουν επίσης συστήσει στους ταξιδιώτες να μην ταξιδέψουν και αποφάσισαν να μειώσουν τη συχνότητα και την ταχύτητα των αμαξοστοιχιών ή ακόμη και να ακυρώσουν ορισμένες στη Σκωτία.

ROAD CLOSED A14 junctions 12-13 both directions. Extremely dangerous travelling conditions across the county. No one seriously injured in this RTC which is always the most important thing. #Ciara pic.twitter.com/H1S19soBU4— Northants Road Crime Team (@Northants_RCT) February 9, 2020

Στη θάλασσα, η εταιρία πορθμείων P&O ανέφερε καθυστερήσεις και ακυρώσεις των δρομολογίων που συνδέουν το Ντόβερ και το Καλαί.

Στο Λονδίνο, ένας αγώνας 10 χιλιομέτρων όπου θα συμμετείχαν 25.000 δρομείς, ακυρώθηκε, ενώ τα βασιλικά πάρκα έκλεισαν.

Η θύελλα επηρέασε αρκετές ακόμη χώρες, όπως τη Γερμανία, τη Γαλλία, το Βέλγιο και την Ιρλανδία. Η τελευταία έχει τεθεί σε πορτοκαλί συναγερμό από την τοπική μετεωρολογική υπηρεσία, που προειδοποίησε για τον κίνδυνο πλημμυρών στις παράκτιες περιοχές.

Η τελετή έναρξης για τον εορτασμό στο Γκόλγουεϊ (δυτικά) της εκδήλωσης “πολιτιστική πρωτεύουσα της Ευρώπης 2020” ακυρώθηκε χθες βράδυ.

Η αεροπορική εταιρία Aer Lingus προειδοποίησε για πιθανές καθυστερήσεις και ακυρώσεις.