Βρετανία : Σοβαρά προβλήματα από την καταιγίδα «Κιάρα»

Άνεμοι που ξεπερνούν τα 145 χλμ./ώρα και ισχυρές βροχοπτώσεις «μαστιγώνουν» τη Βρετανία, καθώς η καταιγίδα Κιάρα πλήττει το μεγαλύτερο μέρος της χώρας.

Πολλές περιοχές έχουν πλημμυρίσει, χιλιάδες άνθρωποι έχουν μείνει χωρίς ρεύμα, ενώ έχουν ακυρωθεί οι αγώνες σε διάφορα αθλήματα.

#Mytholmroyd and #Hebdenbridge have badly flooded. pic.twitter.com/V4DK917wwQ

Οι θυελλώδεις άνεμοι έχουν προκαλέσει προβλήματα, ειδικά στις παραθαλάσσιες περιοχές, ενώ κίνδυνος υπάρχει από τις πτώσεις διάφορων αντικειμένων.

Male trapped for over an hour after large tree fallen on car. Remarkably very minor injuries. Luckily the child seat was empty at the time Amazing work by @BedsFire @EastEnglandAmb in atrocious conditions. Flitwick, Bedfordshire 400747/400850 pic.twitter.com/EcDZWc3oHN

Η βρετανική μετεωρολογική υπηρεσία έθεσε σε πορτοκαλί συναγερμό ένα μέρος της χώρας για τους ανέμους μέχρι τις 21.00 τοπική ώρα (23.00 ώρα Ελλάδος) σήμερα συμπεριλαμβανομένης της Αγγλίας, όπου βρίσκεται πρωτεύουσα Λονδίνο και η Ουαλία.

Ένα μέρος της Σκωτίας, που επηρεάζεται ιδιαίτερα, τέθηκε επίσης σε πορτοκαλί επιφυλακή για βροχοπτώσεις.

Όλη η Βρετανία έχει τεθεί σε κίτρινη επιφυλακή για βροχοπτώσεις.

Mάλιστα, τα πράγματα δεν φαίνεται να βελτιώνονται τη Δευτέρα, καθώς αναμένεται ραγδαία πτώση της θερμοκρασίας που θα φέρει ακόμα και χιόνια σε κάποιες περιοχές του Ηνωμένου Βασιλείου.

Δεκάδες πτήσεις ακυρώθηκαν ή καθυστέρησαν.

Η βρετανική αεροπορική εταιρεία British Airways ανακοίνωσε ότι «κάνει ό,τι είναι δυνατόν για να ελαχιστοποιήσει τον αντίκτυπο» της καταιγίδας. Προσφέρει τη δυνατότητα στους επιβάτες που αναμένεται να φτάσουν ή να αναχωρήσουν σήμερα από τα αεροδρόμια του Λονδίνου Χίθροου, Γκάτγουικ και Λόντον Σίτι να αναβάλουν την πτήση τους.

Η Virgin Atlantic ακύρωσε επίσης αρκετές πτήσεις από το αεροδρόμιο Χίθροου, τον μεγαλύτερο αερολιμένα της χώρας.

Η αεροπορική εταιρία Aer Lingus προειδοποίησε για πιθανές καθυστερήσεις και ακυρώσεις.

Παράλληλα, οι πιλότοι που προσγειώνονται στα αεροδρόμια της Βρετανίας τα έχουν βρει σκούρα…

Μία πτήση από τη Φλόριντα προς το αεροδρόμιο Gatwick χρειάστηκε τρεις προσπάθειες για να προσγειωθεί, σύμφωνα με τον Indepedent.

Από την άλλη, οι θυελλώδεις άνεμοι είχαν και τα… καλά τους για κάποιους ταξιδιώτες.

Με την ώθηση των ανέμων, κάποιες πτήσεις έπιασαν απίστευτες ταχύτητες, βοηθώντας έτσι τους ταξιδιώτες να φτάσουν πιο γρήγορα στους προορισμούς τους.

Χαρακτηριστικό είναι το παράδειγμα μιας πτήσης από το Τορόντο στο Κάιρο, η οποία πετώντας κοντά στη Βρετανία έπιασε τα 1.277 χλμ./ώρα.

Σύμφωνα με το BBC, η πρωινή πτήση της British Airways από τη Νέα Υόρκη στο Λονδίνο έσπασε ρεκόρ, καθώς το αεροπλάνο προσγειώθηκε στο Χίθροου 80 λεπτά νωρίτερα, σε ένα ταξίδι που κανονικά διαρκεί 5 ώρες.

Μάλιστα, το Boeing 747 έπιασε τα 1.237 χιλιόμετρα την ώρα!

Μεγάλη ταλαιπωρία περνούν όσοι ταξιδεύουν σήμερα στη Βρετανία με το τρένο.

Η Rail Network, ιδιοκτήτρια του βρετανικού σιδηροδρομικού δικτύου, συνέστησε στο κοινό να αποφύγει τα ταξίδια με το τρένο σήμερα.

Πολλές εταιρείες σιδηροδρόμων έχουν επίσης συστήσει στους ταξιδιώτες να μην ταξιδέψουν και αποφάσισαν να μειώσουν τη συχνότητα και την ταχύτητα των αμαξοστοιχιών ή ακόμη και να ακυρώσουν ορισμένες στη Σκωτία.

Η εικόνα από τον σταθμό Euston στο Λονδίνο τα λέει όλα…

#StormCiara – London #Euston is currently CLOSED due to overcrowding and will operate exit ONLY until it is safe to reopen the station.

Avanti West Coast are advising passengers NOT TO TRAVEL

Further information can be found here – https://t.co/Ldp084XGnO https://t.co/MWGB3SU5oJ

— National Rail (@nationalrailenq) February 9, 2020