Η καταιγίδα «Κιάρα» σαρώνει τη Βόρεια Ευρώπη

Ακυρώσεις πτήσεων, πλοία που έμειναν δεμένα στα λιμάνια, ποδοσφαιρικοί αγώνες που αναβλήθηκαν: η καταιγίδα Κιάρα σαρώνει τη βορειοδυτική Ευρώπη, ιδίως τη Βρετανία, προκαλώντας ζημιές, πλημμύρες και διακοπές στην ηλεκτροδότηση.

Στη Γαλλία, 42 περιφέρειες έχουν ήδη τεθεί σε πορτοκαλί συναγερμό και οι αρχές καλούν τους κατοίκους να αποφεύγουν τα δάση, τις παραλίες και να μην ανοίγονται στη θάλασσα.

Στη Βρετανία, τη χώρα που έχει πληγεί περισσότερο από την κακοκαιρία, έχουν σημειωθεί προβλήματα στα δρομολόγια των αεροπλάνων, των τρένων και των πλοίων, αφού η καταιγίδα συνοδεύεται από ισχυρή βροχόπτωση και ριπές ανέμου που πνέουν με ταχύτητα άνω των 130 χιλιομέτρων την ώρα. Η μετεωρολογική υπηρεσία (Met Office) έχει θέσει σε πορτοκαλί συναγερμό την Αγγλία και την Ουαλία, λόγω των ανέμων. Περίπου 92.000 νοικοκυριά έχουν μείνει χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα σε όλη τη χώρα και πολλοί ποταμοί υπερχείλισαν.

Η Met Office κατέγραψε ριπές ανέμου ταχύτητας 150 χιλιομέτρων στο Αμπερντάρον, στη βόρεια Ουαλία.

Στο Στάνμορ, στα βορειοδυτικά του Λονδίνου, ένας γερανός σε ένα εργοτάξιο δίπλωσε στα δύο «σαν μακαρόνι», σύμφωνα με τη φωτογραφία που ανήρτησε στο Twitter μια κάτοικος, η 36χρονη Λίντσεϊ Γουελς.

Δεκάδες πτήσεις ακυρώθηκαν ή καθυστέρησαν. Η British Airways έδωσε τη δυνατότητα στους πελάτες της που επρόκειτο να φτάσουν ή να αναχωρήσουν σήμερα από αεροδρόμια του Λονδίνου να αναβάλουν την πτήση τους. Η Virgin Atlantic ακύρωσε επίσης πολλές πτήσεις της από το αεροδρόμιο Χίθροου.

That Wizz Air flight I was on earlier 😬😬😬 #StormCiara pic.twitter.com/u3uhqHJ0XV

— Tom Blake 🇪🇺 #FBPE (@Disturbed_Swan) February 9, 2020

Η Network Rail, η ιδιοκτήτρια εταιρεία του σιδηροδρομικού δικτύου της Βρετανίας συνέστησε στον κόσμο να μην μετακινείται με τρένο σήμερα παρά μόνο αν είναι «απολύτως αναγκαίο» και προέβλεψε ότι ενδέχεται να παρουσιαστούν προβλήματα μέχρι και αύριο το πρωί. Πολλές εταιρείες ακύρωσαν ή μείωσαν τα δρομολόγια και την ταχύτητα των τρένων τους.

Στη Μάγχη, τα δρομολόγια των πλοίων μεταξύ Καλαί και Ντόβερ ματαιώθηκαν «μέχρι νεωτέρας».

Such a powerful reminder of how courageous and selfless volunteer lifeboat crew are and how world-class the @RNLI Shannon lifeboat is. Thank you to all volunteer crew who are braving the storm today and every day to save lives at sea 🙌#StormCiara pic.twitter.com/wXuvM9GwaD

— Faye Maher (@fayemaher) February 9, 2020

Λόγω της θύελλας αναβλήθηκαν πολλοί ποδοσφαιρικοί και ιππικοί αγώνες. Τα βασιλικά πάρκα έκλεισαν και η βασίλισσα Ελισάβετ δεν παρέστη στη λειτουργία της Κυριακής στο Σάντριγχαμ, στην κατοικία της στην ανατολική Αγγλία.

Στην Ιρλανδία, που έχει επίσης τεθεί σε πορτοκαλί συναγερμό λόγω του κινδύνου πλημμυρών, έχει διακοπεί η ηλεκτροδότηση σε 10.000 κατοικίες και επιχειρήσεις. Το βράδυ του Σαββάτου αναβλήθηκε στο Γκάλγουεϊ η τελετή για την ανακήρυξη της πόλης σε πολιτιστική πρωτεύουσα της Ευρώπης για το 2020.

Προβλήματα στις αερομεταφορές παρατηρούνται και στο Βέλγιο, όπου ματαιώθηκαν περίπου 60 πτήσεις από και προς το αεροδρόμιο των Βρυξελλών. Πάρκα και δάση θα παραμείνουν κλειστά για το κοινό και αύριο Δευτέρα ενώ αναβλήθηκαν και οι ποδοσφαιρικοί αγώνες που ήταν προγραμματισμένοι για σήμερα.

Στη Γερμανία, στα αεροδρόμια της Φραγκφούρτης, του Βερολίνου, του Μονάχου, της Κολονίας και του Ανόβερου αναβλήθηκαν όλες οι απογειώσεις και προσγειώσεις αεροσκαφών. Τα προβλήματα ενδέχεται να συνεχιστούν και αύριο Δευτέρα. Η μετεωρολογική υπηρεσία έχει εκδώσει προειδοποίηση για ακραία καιρικά φαινόμενα μέχρι και αύριο στις 19.00 (ώρα Ελλάδας).

Στο Λουξεμβούργο, τα δημόσια σχολεία θα παραμείνουν κλειστά αύριο Δευτέρα.

Στη Γαλλία, οι αρχές στα βόρεια της χώρας καλούν τους κατοίκους να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους και να μην βγαίνουν για περίπατο στα δάση, καθώς μπορεί να κινδυνεύσουν από πτώσεις δέντρων. Θα πρέπει επίσης να αποφεύγουν και τις ακτές, για να μην παρασυρθούν από τα τεράστια κύματα. Στη Λιλ και την Μπουλόνι-σιρ-Μερ, πάρκα και κήποι έμειναν κλειστά σήμερα.