Βέλγιο: Δίδυμα πάντα παίζουν σε ζωολογικό κήπο

Κάνουν τα πρώτα τους βήματα και σκορπίζουν χαρά. Βλεποντάς τα κανείς αναλογίζεται πόσο δύσκολη είναι τελικά η μάχη για τα απειλούμενα είδη του πλανήτη…

Δύο δίδυμα πάντα εξερευνούν τον χώρο γύρω τους. Έξι μήνες μετά τη γέννησή τους, περπατούν, ανεβαίνουν πάνω σε μικρούς βράχους, πίνουν το γάλα τους.

Δέχονται ειδική φροντίδα στον πρώτο ζωολογικό κήπο της Ευρώπης που φιλοξένησε πέντε μεγάλα πάντα.

Στον ζωολογικό κήπο του Βελγίου, Pairi Daiza, φαίνεται να περνούν στιγμές διασκέδασης ενώ δεν απειλούνται από τους κινδύνους της άγριας φύσης.

