Κακοκαιρία «Κιάρα»: Τρεις νεκροί, στο σκοτάδι χιλιάδες νοικοκυριά ανά την Ευρώπη

Στο έλεος του νέου κύματος κακοκαιρίας βρίσκονται πολλές χώρες της Γηραιάς Ηπείρου που μετρούν τις πληγές τους ύστερα από την επέλαση των ακραίων καιρικών φαινομένων. Συγκλονίζουν βίντεο και εικόνες που αναρτούν χρήστες του Twitter, χρησιμοποιώντας το χάσταγκ #stormciara, για να μοιραστούν με τον κόσμο τρομακτικές εμπειρίες. Η καταιγίδα Κιάρα έχει στοιχίσει τη ζωή σε τουλάχιστον τρεις ανθρώπους στην Ευρώπη, μεταξύ αυτών μιας μητέρας και της 15χρονης κόρης της στην Πολωνία, ενώ έχει οδηγήσει σε ακυρώσεις εκατοντάδων πτήσεων και έχει βυθίσει στο σκοτάδι χιλιάδες νοικοκυριά.

Ένας άνδρας σκοτώθηκε, την ώρα που οδηγούσε το αυτοκίνητό του χθες το απόγευμα, όταν δέντρο καταπλάκωσε το όχημά του στο νοτιοδυτικό Λονδίνο, έγινε σήμερα γνωστό από την αστυνομία.

Στην Πολωνία, μία 40χρονη γυναίκα και η 15χρονη κόρη της έχασαν τη ζωή τους σήμερα στο Μπουκόβινα Τατρζάνσκα, ένα χιονοδρομικό κέντρο στο νότιο τμήμα της χώρας, όταν ξεκόλλησε, λόγω των θυελλωδών ανέμων ταχύτητας σχεδόν 100 χλμ/ώρα, η στέγη ενός καταστήματος με είδη σκι και τις χτύπησε.

«Δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν, μια μητέρα με την κόρη της. Βοήθεια παρέχεται σε άλλους δύο ανθρώπους» είπε μια εκπρόσωπος τύπου της αστυνομίας στο κρατικό τηλεοπτικό δίκτυο TVP Info.Καταστροφές στη Γερμανία

Στη Γερμανία, δύο γυναίκες τραυματίστηκαν σοβαρά από ένα δέντρο στο Σάρεμπρουκ και μία εξ αυτών χαροπαλεύει, έγινε γνωστό από την αστυνομία, την ώρα που ένας 16χρονος τραυματίστηκε στο κεφάλι από ένα κλαδί δέντρου στο Μπάντερμπορν, στο δυτικό τμήμα της χώρας.

Αναφορικά με τις συγκοινωνίες, τα προβλήματα συνεχίζονται στο σιδηροδρομικό δίκτυο, καθώς η καταιγίδα Κιάρα, γνωστή στη Γερμανία με το όνομα Σαμπίνε, κατευθύνεται προς το νότιο τμήμα της χώρας.

Στη Φραγκφούρτη, ένας γερανός εργοταξίου έπεσε στον καθεδρικό ναό στο κέντρο της πόλης, προκαλώντας ζημιές στη στέγη, μετέδωσε το Γαλλικό Πρακτορείο.

Στην Τσεχία, όπου η ταχύτητα των ανέμων έφθασε έως τα 180 χλμ/ώρα, ένας άνδρας τραυματίστηκε από την πτώση ενός δέντρο στο αυτοκίνητό του, στο νότιο τμήμα της χώρας.Γαλλία: Στο σκοτάδι 90.000 νοικοκυριά

Η Κιάρα προκάλεσε, επίσης, τον τραυματισμό, τουλάχιστον 11 ανθρώπων στο Γκραντ Εστ στη Γαλλία, όπου 90.000 νοικοκυριά παραμένουν χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα.

Στην ευρύτερη περιοχή του Παρισιού, προβλήματα καταγράφηκαν στα δρομολόγια των τρένων, στο περιφερειακό δίκτυο, εξαιτίας της πτώσης δέντρων στις ράγες.

Η «καταιγίδα του αιώνα» δεσπόζει στα πρωτοσέλιδα σε πολλές βρετανικές εφημερίδες.

«Σε σχέση με τις περιοχές που επλήγησαν, είναι πιθανόν η μεγαλύτερη καταιγίδα του αιώνα» με μοναδικό πιθανό αντίπαλό της την καταιγίδα του Δεκεμβρίου του 2013, δήλωση η Έλεν Ρόμπερτς, της βρετανικής μετεωρολογικής υπηρεσίας Met.

Χιονοθύελλες, πλημμύρες

Περίπου 180 προειδοποιήσεις για πλημμύρες παραμένουν σε ισχύ, σε σχεδόν ολόκληρη τη Βρετανία, που βρίσκεται αντιμέτωπη, σε ορισμένες περιοχές, με χιονοπτώσεις και ισχυρούς ανέμους, όμως το κυριότερο μέρος της καταιγίδας έχει περάσει.

«Η καταιγίδα Κιάρα απομακρύνεται, όμως αυτό δεν σημαίνει ότι εισερχόμαστε σε μια περίοδο όπου οι καιρικές συνθήκες θα είναι ηπιότερες» δήλωσε ο Άλεξ Μπάρκιλ της μετεωρολογικής υπηρεσίας της Βρετανίας.

«Μπορεί να έχουμε έως 20 εκατοστά χιόνι σήμερα και αύριο με τόσο ισχυρούς ανέμους, δεν αποκλείεται το ενδεχόμενο μιας χιονοθύελλας».

Την Κυριακή, σε τμήματα της Βρετανίας έπεσε βροχή ποσότητας ενάμιση μήνα, σε διάστημα 24 ωρών, και εκατοντάδες πτήσεις ακυρώθηκαν.Οι ριπές ανέμων αναμένεται να φθάσουν στα 200χλμ/ώρα

Οι άνεμοι κόπασαν το πρωί της Δευτέρας στο βόρειο τμήμα της Γαλλίας και ήρθη ο πορτοκαλί συναγερμός σε 15 διαμερίσματα στο ανατολικό τμήμα, όμως η Κιάρα αναμένεται να ενισχυθεί σταδιακά στις Άλπεις, όπως και στην Κορσική (νοτιοανατολικά), με τις ριπές ανέμων να αναμένεται να φθάσουν στα 200χλμ/ώρα τη νύχτα της Δευτέρας προς Τρίτη.

Η γαλλική ακτογραμμή, από το Λουάρ Ατλαντίκ έως το Πα ντε Καλέ, παραμένει σε συναγερμό για το ενδεχόμενο πλημμυρών, όπως και δύο διαμερίσματα, το Σεν Μαριτίμ και το Ερ, που έχουν τεθεί σε «πορτοκαλί» συναγερμό.

Εκατοντάδες πτήσεις ακυρώθηκαν στην Ευρώπη, εκ των οποίων περίπου 220 σήμερα το πρωί από και προς το αεροδρόμιο Άμστερνταμ-Σίπχολ στην Ολλανδία, το τρίτο πιο πολυσύχναστο αεροδρόμιο της Ευρώπης.

Η καταιγίδα προκάλεσε μποτιλιαρίσματα άνω των 600 χλμ στους δρόμους της χώρας, σήμερα το πρωί.

Στη Γερμανία, περισσότερες από 700 πτήσεις ακυρώθηκαν στη Φρανγκφούρτη, το Μόναχο, το Ντίσελντορφ και την Κολωνία.

Στη Νορβηγία, αναμένεται η καταιγίδα, όπου εκεί την έχουν βαπτίσει Έλσα, να προκαλέσει πλημμύρες στο νοτιοδυτικό τμήμα της χώρας.

