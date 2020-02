Πανικός σε πολυκατάστημα στις ΗΠΑ – Πυροβολισμοί με τραυματίες

Συναγερμός έχει σημάνει στο Αρκάνσας των ΗΠΑ, όταν δράστης άνοιξε πυρ μέσα σε πολυκατάστημα τραυματίζοντας τουλάχιστον τρεις ανθρώπους.

Σύμφωνα με το Associated Press, το περιστατικό συνέβη στο Φόρεστ Σίτι, με αστυνομικό να δηλώνει πως τρεις άνθρωποι έχουν τραυματιστεί από τους πυροβολισμούς στο κατάστημα Walmart.

Here’s what we know:

-Active shooter situation inside @WalmartInc on Deadrick Rd. In Forrest City, Arkansas

-3 people injured

-Store on lockdown

–@ARStatePolice investigating pic.twitter.com/yt2NqXfcx3

— Allie Herrera (@AHerreraReports) February 10, 2020