Συρία : Κλιμακώνεται η ένταση στην Ιντλίμπ – Η Τουρκία χτύπησε συριακό ελικόπτερο

Ιδιαίτερη κλιμάκωση της έντασης καταγράφεται τις τελευταίες ώρες στην επαρχία Ιντλίμπ της Συρίας, με τα στρατεύματα του τουρκικού και του συριακού στρατού να συγκρούονται κατά μέτωπο.

Η επιχείρηση των δυνάμεων του Άσαντ εναντίον τουρκικής στρατιωτικής βάσης, το πρωί της Δευτέρας, κατά την οποία σκοτώθηκαν πέντε τούρκοι στρατιωτικοί, ενώ τραυματίστηκαν άλλοι πέντε, είχε ως αποτέλεσμα την άμεση απάντηση της Άγκυρας.

Η Τουρκία, όπως ανακοίνωσε το υπουργείο Άμυνας της χώρας, έπληξε δεκάδες θέσεις του συριακού στρατού. Σύμφωνα με την ανακοίνωση μάλιστα, οι δυνάμεις ασφαλείας κατέστρεψαν συνολικά 115 στρατιωτικούς στόχους στη Συρία και «εξουδετέρωσαν» 101 μέλη των συριακών ενόπλων δυνάμεων.

Παράλληλα, οι αεροπορικές δυνάμεις της Τουρκίας «χτύπησαν» στρατιωτικό ελικόπτερο της Συρίας.

«Τρία άρματα μάχης και δύο θέσεις όλμων καταστράφηκαν, ενώ επλήγη και ένα ελικόπτερο» αναφέρεται χαρακτηριστικά.

Το τουρκικό επιτελείο χρησιμοποιεί τον όρο «εξουδετέρωση» γενικά όταν δυνάμεις του σκοτώνουν, τραυματίζουν ή αιχμαλωτίζουν αντιπάλους τους.

«Η Τουρκία ανταπάντησε στην επίθεση, καταστρέφοντας όλους τους στόχους του εχθρού και παίρνοντας εκδίκηση για τον θάνατο των στρατιωτών μας. Ο εγκληματίας πολέμου, ο οποίος διέταξε τη σημερινή απεχθή επίθεση, είχε ως στόχο όλη τη διεθνή κοινότητα, όχι μόνο την Τουρκία» δήλωσε νωρίτερα ο στενός συνεργάτης του Ερντογάν, Φαχρετίν Αλτούν.

«Οι τουρκικές ένοπλες δυνάμεις, οι οποίες ακούραστα υπηρετούν την ειρήνη και τη σταθερότητα, θα συνεχίσουν να συγκρούονται με όποιον τολμά να στοχεύει τη σημαία μας, να καταπιέζει τους φίλους μας» πρόσθεσε.

A heinous attack occurred today in Idlib, where our military serves, pursuant to our rights under international law, to end the violence and mitigate the humanitarian crisis. I pray for our sons, who perished in said attack, and wish a speedy recovery to our wounded.

