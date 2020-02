Τους πήρε και τους σήκωσε: Τα ευτράπελα της καταιγίδας Κιάρα

Η καταιγίδα Κιάρα «σάρωσε» τη Βρετανία προκαλώντας πολλά ζημιές, πλημμύρες, πτώσεις δέντρων και άλλων αντικειμένων, διακοπές στην ηλεκτροδότηση, καθυστερήσεις και ακυρώσεις στις μεταφορές και πολλά άλλα προβλήματα.

Ωστόσο, η καταιγίδα ήταν η αιτία και για κάποια αστεία στιγμιότυπα.

Από την άλλη και οι ίδιοι οι Βρετανοί – γνωστοί για το φλεγματικό τους χιούμορ – δεν δίστασαν να αντιμετωπίσουν με πιο χαλαρή διάθεση την Κιάρα.

Ο τύπος που έφαγε σακούλα σε ζωντανή μετάδοση

Είναι δύσκολο να μιλάς σε ζωντανή μετάδοση στην τηλεόραση, καθώς πραγματικά οτιδήποτε μπορεί να συμβεί.

Απόδειξη είναι και ο κύριος από κάτω, ο οποίος έφαγε μία σακούλα στο πρόσωπο.

Be careful out there folks #StormCiara pic.twitter.com/GOpRxtumN3 — YourWullie (@YourWullie) February 9, 2020

Το γουρουνάκι στη στέγη

Οι κάτοικοι σε ένα σπίτι ξύπνησαν και ανακάλυψαν ένα αξιολάτρευτο γουρουνάκι στην εμφανώς ταλαιπωρημένη οροφή.

Πώς κατέληξε το γουρουνάκι εκεί; Προφανώς το πήρε ο αέρας!

So we’ve woken up to find a pig on top of our roof??? #StormCiara pic.twitter.com/p3RykDy2da — Hara hadak portable (@casadrip) February 9, 2020

Τι και αν πλημμύρισε η παμπ;

Mία από τις αγαπημένες ασχολίες των Βρετανών είναι να τα… πίνουν στην παμπ. Φυσικά, δεν θα μπορούσε να τους εμποδίσει η Κιάρα!

Am from Yorkshire! This is ow we spend r days during #StormCiara pic.twitter.com/GBnWAzNW8X — Yorkshire Slang (@YorkshireSlang) February 9, 2020

Το καρότσι με το «αλεξίπτωτο»

Ένα πρωτότυπο, αλλά συνάμα επικίνδυνο παιχνίδι σκαρφίστηκαν μερικοί νεαροί Βρετανοί.

Έδεσαν ένα πανί σε ενα καρότσι σούπερ μάρκετ και άφησαν τον αέρα να κάνει τα υπόλοιπα…

Kids, shopping trolley, homemade parachute and #StormCiara pic.twitter.com/Iz99LHlqv6 — Alan Ferrier (@alanferrier) February 9, 2020

Ο ατρόμητος άνδρας με το μαγιό

Ένας άνδρας, ο Μικ, έβαλε μόνο το μαγιουδάκι του και βγήκε ακάθεκτος για περπάτημα στην δυτική Βρετανία.

Ο Speedo Mick περπατάει 1000 μίλια για φιλανθρωπικό σκοπό…

Wrapped up warm inside? Spare a thought for @speedomick battling the wind & rain in the West Country today! Speedo Mick 1 – Storm Ciara 0 #speedomick #StormCiara @itvnews https://t.co/gtyKvQdB1h pic.twitter.com/aaOcb9cCgH — ITV News WestCountry (@itvwestcountry) February 9, 2020

Η γυναίκα που ήθελε να περάσει από τον δρόμο

Δεν ξέρουμε πού στη Βρετανία έχει καταγραφεί το παρακάτω σκηνικό, αλλά είναι ξεκαρδιστικό και λυπηρό ταυτόχρονα…

Μία γυναίκα με ψώνια είναι αποφασισμένη να περάσει τον δρόμο, ο οποίος έχει μετατραπεί σε χείμαρρο.

Φυσικά, παρασύρεται και χτυπάει σε μία κολώνα αρκετά δυνατά, ενώ ένας άνδρας τρέχει να τη σώσει.