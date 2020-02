Ανησυχητική πρόβλεψη για τον κορωνοϊό: Αν δεν ελεγχθεί, θα μολυνθεί το 60% του παγκόσμιου πληθυσμού

Την «μαύρη» πρόβλεψη ότι αν δεν ελεγχθεί γρήγορα η επιδημία του κορωνοϊού, ο οποίος έχει μέχρι στιγμής προκαλέσει τον θάνατο 1.016 ανθρώπων, τότε ο ιός ενδέχεται να διασπαρεί στο 60% του παγκόσμιου πληθυσμού κάνει λόγο κορυφαίος επιδημιολόγος του Χονγκ Κονγκ.

Η προειδοποίηση του καθηγήτη Γκάμπριελ Λουάνγκ ακολουθεί την δήλση του επικεφαλής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ) ότι τα πρόσφατα κρούσματα σε ασθενείς που δεν είχαν ποτέ επισκεφθεί την Κίνα μπορεί να αποτελούν την «κορυφή του παγόβουνου».

Οι περισσότεροι ειδικοί εκτιμούν ότι κάθε άνθρωπος που μολύνεται θα συνεχίσει να μεταδίδει τον ιό σε περίπου άλλους 2,5 ανθρώπους. Αυτός ο ρυθμός μας δίνει τον αριθμό 60-80% με τον καθηγητή Λουάνγκ να σχολίαζει ότι είναι ένας «τρομακτικά μεγάλος αριθμός».

Ο εξειδικευμένος στους κορωνοϊούς καθηγητής, ο οποίος διαδραμάτισε σημαντικό ρόλο και στην επιδημία του SARS το 2002-2003 – θα υποστηρίξει στη συνάντηση που θα έχει με τους επικεφαλής του ΠΟΥ στη Γενεύη ότι το βασικό θέμα είναι η έκταση της παγκόσμιας επιδημίας με δεύτερο να εντοπιστεί αν τα δραστικά μέτρα που πήρε η Κίνα για να σταματήσει τη διασπορά είχαν αποτέλεσμα – γιατί, όπως λέει στον Guardian, αν αυτό ισχύει τότε θα πρέπει και άλλες χώρες να εξετάσουν το ενδεχόμενο να τα υιοθετήσουν.

«Είναι πιθανόν να μολυνθεί το 60%-80% του πληθυσμού; Μπορεί όχι. Μπορεί αυτό να συμβεί σε κύματα. Μπορεί ο ιός να μειώσει τη θνησιμότητά του γιατί δεν βοηθάει αν σκοτώνει τους πάντες στο πέρασμά του γιατί θα σκοτωθεί και ο ίδιος» είχε υποστηρίξει ο Λουάνγκ σε έρευνά του που δημοσιεύτηκε τον Ιανουάριο στο περιοδικό Lancet.

Μεγάλο ζήτημα για τους επιστήμονες εξακολουθεί να αποτελεί η περίοδος κατά την οποία οι άνθρωποι είναι φορείς του ιού αλλά δεν έχουν κανένα σύμπτωμα. Όπως εξηγούν απαραίτητη η καραντίνα αλλά προκειμένου να διασφαλιστεί ότι κάποιος δεν είναι φορέας του ιού θα έπρεπε να υποβάλεται σε εξετάσεις κάθε δύο ημέρες και σε περίπτωση που κριθεί θετικός να μετράει ξανά η περίοδος των 14 ημερών της καραντίνας.Οι δύο πρώτες «απολύσεις» Κινέζων αξιωματούχων

Την ίδια ώρα ανακοινώθηκε στην Κίνα ότι «απολύθηκαν» τουλάχιστον δύο υψηλόβαθμοι αξιωματούχοι για τους χειρισμούς τους στο θέμα της αντιμετώπισης της κρίσης με τον κορωνοϊό.

Πρόκειται για τον εγκατεστημένο από το Κομμουνιστικό Κόμμα Κίνας στην επιτροπή Υγείας της επαρχίας Χουμπέι, της επαρχίας στην οποία έχουν καταγραφεί τα περισσότερα θύματα και τα περισσότερα κρούσματα, αλλά και για τον πρόεδρο της επιτροπής.

Σύμφωνα με το BBC στους απολυμένους περιλαμβάνεται και ο αναπληρωτής διευθυντής του τοπικού παραρτήματος του Ερυθρού Σταυρού για «παραμέληση καθηκόντων» σχετικά με τον χειρισμό των δωρεών.

Party Secretary of Health Commission of Hubei Province Zhang Jin and director of the Hubei Provincial Health Commission Liu Yingzi were removed from their posts. The two posts will be taken over by Wang Hesheng, a Standing Committee member of the CPC Hubei Provincial Committee. pic.twitter.com/AnGOVOvDOw— People’s Daily, China (@PDChina) February 11, 2020

Κλιμακώνεται η ανησυχία στην Ευρώπη για τη διαχείριση του κορωνοϊού

Μετά την απομάκρυνση 200 ευρωπαίων πολιτών – ανάμεσα στους οποίους ηταν και δυο Έλληνες- από την επαρχία Χουμπέι και την επιστροφή τους χθες στην Ευρώπη, η έκτακτη συνεδρίαση μεθαύριο στις Βρυξέλλες των Ευρωπαίων υπουργών Υγείας θεωρείται βέβαιο ότι θα δρομολογήσει νέα μέτρα στην προσπάθεια για την αντιμετώπιση της επιδημίας που προκαλεί ο νέος κορωνοϊός.

Οι υπουργοί, μεταξύ των οποίων και ο Βασίλης Κικίλιας, θα έχουν «ανταλλαγή απόψεων πάνω σε νέα επείγοντα υγειονομικά μέτρα» και θα συζητήσουν «λύσεις (…) για να αποφευχθεί η διάδοση της επιδημίας στους κόλπους της ΕΕ», αναφέρει το Συμβούλιο σε ανακοίνωση που εξέδωσε, διευκρινίζοντας πως η συνεδρίαση θα οδηγήσει σε υιοθέτηση συμπερασμάτων.

Εχει προηγηθεί η τηλεδιάσκεψη, την περασμένη Παρασκευή, ανώτατων αξιωματούχων των υπουργείων Υγείας προκειμενου να γίνει εκτίμηση της κατάστασης και προετοιμασία για τα επόμενα στάδια. Στη συνεδρίαση θα παρευρίσκεται και ο αντιπρόσωπος του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ). Σημειωτέον πως ο γενικός διευθυντής του ΠΟΫ, Τέντρος Αντανόμ Γκεμπρεγέσους εχει αναφερθεί στο δυσμενές ενδεχόμενο, η εξάπλωση του νέου κορωνοϊού πέραν της Κίνας να επιταχυνθεί, με τη μετάδοση της ασθένειας από ανθρώπους που δεν ταξίδεψαν ποτέ στη χώρα, τη λεγόμενη δευτερογενή μετάδοση.