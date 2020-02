Κακοκαιρία «Κιάρα»: «Βυθισμένη πολιτεία» η Βρετανία – Συγκλονιστικά βίντεο από τη μάχη με τη φύση

«Βυθισμένη πολιτεία» θυμίζουν πολλές περιοχές της Βρετανίας, μετά το καταστροφικό πέρασμα της καταιγίδας «Κιάρα» από το Νησί, την ίδια στιγμή που τουλάχιστον οκτώ άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και πολλοί ακόμα τραυματίστηκαν σε διάφορες χώρες της Ευρώπης, όπου η ξέσπασε η μανία της φύσης.

Βίντεο-οδοιπορικό του Telegraph στη Βρετανία αποτυπώνει τις καταστροφές και τις πλημμύρες που υπέστησαν μεγάλες περιοχές στο Νησί. Ολόκληρες πόλεις βυθίστηκαν σε ενάμισι μέτρο νερό, σπίτια πλημμύρησαν, η θάλασσα βγήκε στην ξηρά στις ακτές και καλλιέργειες μετατράπηκαν σε λίμνες στην ενδοχώρα.

Οι μετεωρολόγοι έκαναν λόγο για «τη χειρότερη καταιγίδα του αιώνα», ανέμους εξαιρετικά δυνατούς που άγγιζαν τα 130 χιλιόμετρα την ώρα και μεγάλα ύψη βροχής.

“Go to Aberystwyth” they said. “It’ll be fine” they said. 🌬💨🌊🌊🌊 #StormCiara #Aberystwyth pic.twitter.com/dOVaZ0ZcgV

— Craig Evans (@Scraggatron) February 10, 2020

Φυσικά, όπως σε κάθε καταιγίδα, δεν έλειψαν και οι φανατικοί της… αδρεναλίνης, όπως ο 18χρονος σέρφερ Tom Bridge, ο οποίος άδραξε την ευκαιρία να δοκιμάσει τις δυνάμεις του, δαμάζοντας ανέμους 80 μιλίων την ώρα, στις ακτές του Exmouth.

Σε άλλο βίντεο, ο φακός της κάμερας έπιασε ένα σκάφος της βρετανικής ακτοφυλακής να βουλιάζει σχεδόν στα τεράστια κύματα και να αναδύεται από το πουθενά, για να συνεχίσει την πορεία του, στην προσπάθειά του να διασώσει έναν σέρφερ που βρισκόταν σε άμεσο κίνδυνο.

Ακολουθούν φωτογραφίες από τις πλημμύρες:

Δείτε ΕΔΩ πώς θα εξελιχθεί ο καιρός στην Ευρώπη τις επόμενες ώρες.Επτά νεκροί ο μέχρι στιγμής απολογισμός

Στο έλεος του νέου κύματος κακοκαιρίας βρίσκονται πολλές χώρες της Γηραιάς Ηπείρου που μετρούν τις πληγές τους ύστερα από την επέλαση των ακραίων καιρικών φαινομένων. Συγκλονίζουν βίντεο και εικόνες που αναρτούν χρήστες του Twitter, χρησιμοποιώντας το χάσταγκ #stormciara, για να μοιραστούν με τον κόσμο τρομακτικές εμπειρίες. Η καταιγίδα Κιάρα έχει στοιχίσει τη ζωή σε τουλάχιστον επτά ανθρώπους στην Ευρώπη, ενώ έχει βυθίσει στο σκοτάδι χιλιάδες νοικοκυριά.

Coming in lilty at the Cliffs of Moher. #StormCiara pic.twitter.com/Nolmsa6Fxq

— Elaine Farrell (@FoolinInDoolin) February 10, 2020

Στην Πολωνία, μια 52χρονη γυναίκα και οι δύο κόρες της, ηλικίας 15 και 21 ετών, σκοτώθηκαν στο Μπουκόβινα Τατρζάνσκα, ένα χιονοδρομικό κέντρο στο νότιο τμήμα της χώρας, όταν οι σφοδροί άνεμοι ταχύτητας 100 χλμ που έπνεαν στην περιοχή είχαν ως αποτέλεσμα να ξεκολλήσει η στέγη ενός καταστήματος με είδη σκι.

Η μητέρα και το 15χρονο κορίτσι πέθαναν επιτόπου, ενώ η 21χρονη υπέκυψε στα τραύματά της στο νοσοκομείο, μεταδίδουν πολωνικά ΜΜΕ.

Το τέταρτο θύμα, ο πατέρας της οικογένειας, νοσηλεύεται σε νοσοκομείο, σε κατάσταση σοκ, μεταδίδει το ιδιωτικό τηλεοπτικό δίκτυο Polsat News.

Στην Τσεχία, ένας άνδρας έχασε τη ζωή του σε ένα τροχαίο δυστύχημα που προκλήθηκε από την πτώση ενός δέντρου. Πολλοί άνθρωποι τραυματίστηκαν στη χώρα, με τους ανέμους, που συνοδεύουν την Κιάρα, να πνέουν με ταχύτητα έως και 180 χλμ/ώρα. Στην Πράγα, δύο έφηβοι τραυματίστηκαν από δέντρο που ξεριζώθηκε.

Στο Λονδίνο, ένας άνδρας σκοτώθηκε, ενώ οδηγούσε το αυτοκίνητό του, μετά την πτώση ενός δέντρου σε δρόμο στα νοτιοδυτικά προάστια της βρετανικής πρωτεύουσας.

Στη Σλοβενία, ένας 52χρονος καταπλακώθηκε, ενώ βρισκόταν στο αυτοκίνητό του, από ένα δέντρο που ξεριζώθηκε. Οι αρχές ζητούν από τους πολίτες να παραμείνουν στα σπίτια τους.

Στη νότια Σουηδία, ένας ιστιοπλόος σκοτώθηκε μετά την ανατροπή του σκάφους του. Αγνοείται ένας άνθρωπος που τον συνόδευε.Καταστροφές στη Γερμανία

Στη Γερμανία, δύο γυναίκες τραυματίστηκαν σοβαρά από ένα δέντρο στο Σάρεμπρουκ και μία εξ αυτών χαροπαλεύει, έγινε γνωστό από την αστυνομία, την ώρα που ένας 16χρονος τραυματίστηκε στο κεφάλι από ένα κλαδί δέντρου στο Μπάντερμπορν, στο δυτικό τμήμα της χώρας.

Αναφορικά με τις συγκοινωνίες, τα προβλήματα συνεχίζονται στο σιδηροδρομικό δίκτυο, καθώς η καταιγίδα Κιάρα, γνωστή στη Γερμανία με το όνομα Σαμπίνε, κατευθύνεται προς το νότιο τμήμα της χώρας.

#StormCiara – large tree blocking lane of traffic on Francis Steeet near Hunt Museum. Thank you to those who sent the alert my way! pic.twitter.com/7a8IMOyDXh

— Rebecca Laffan (@becca_laffan) February 10, 2020

Στη Φραγκφούρτη, ένας γερανός εργοταξίου έπεσε στον καθεδρικό ναό στο κέντρο της πόλης, προκαλώντας ζημιές στη στέγη, μετέδωσε το Γαλλικό Πρακτορείο.

Στην Τσεχία, όπου η ταχύτητα των ανέμων έφθασε έως τα 180 χλμ/ώρα, ένας άνδρας τραυματίστηκε από την πτώση ενός δέντρο στο αυτοκίνητό του, στο νότιο τμήμα της χώρας.Γαλλία: Στο σκοτάδι 90.000 νοικοκυριά

Η Κιάρα προκάλεσε, επίσης, τον τραυματισμό, τουλάχιστον 11 ανθρώπων στο Γκραντ Εστ στη Γαλλία, όπου 90.000 νοικοκυριά παραμένουν χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα.

Στην ευρύτερη περιοχή του Παρισιού, προβλήματα καταγράφηκαν στα δρομολόγια των τρένων, στο περιφερειακό δίκτυο, εξαιτίας της πτώσης δέντρων στις ράγες.

Η «καταιγίδα του αιώνα» δεσπόζει στα πρωτοσέλιδα σε πολλές βρετανικές εφημερίδες.

Follow the latest updates as travel disruption continues in wake of #StormCiara https://t.co/FlViWRvFGQ pic.twitter.com/clkWAl5IFZ

— BBC News (UK) (@BBCNews) February 10, 2020

«Σε σχέση με τις περιοχές που επλήγησαν, είναι πιθανόν η μεγαλύτερη καταιγίδα του αιώνα» με μοναδικό πιθανό αντίπαλό της την καταιγίδα του Δεκεμβρίου του 2013, δήλωση η Έλεν Ρόμπερτς, της βρετανικής μετεωρολογικής υπηρεσίας Met.

What a difference a day makes !❄️

Water levels subside, the gales persist, the temperature falls and the rain turns to sleet and snow.#YorkshireDales #yorkshire#StormCiara pic.twitter.com/j5ABixPBmi

— YorkshireShepherdess (@AmandaOwen8) February 10, 2020

Χιονοθύελλες, πλημμύρες

Περίπου 180 προειδοποιήσεις για πλημμύρες παραμένουν σε ισχύ, σε σχεδόν ολόκληρη τη Βρετανία, που βρίσκεται αντιμέτωπη, σε ορισμένες περιοχές, με χιονοπτώσεις και ισχυρούς ανέμους, όμως το κυριότερο μέρος της καταιγίδας έχει περάσει.

«Η καταιγίδα Κιάρα απομακρύνεται, όμως αυτό δεν σημαίνει ότι εισερχόμαστε σε μια περίοδο όπου οι καιρικές συνθήκες θα είναι ηπιότερες» δήλωσε ο Άλεξ Μπάρκιλ της μετεωρολογικής υπηρεσίας της Βρετανίας.

«Μπορεί να έχουμε έως 20 εκατοστά χιόνι σήμερα και αύριο με τόσο ισχυρούς ανέμους, δεν αποκλείεται το ενδεχόμενο μιας χιονοθύελλας».

— Alexander Verbeek 🌍 (@Alex_Verbeek) February 10, 2020

Την Κυριακή, σε τμήματα της Βρετανίας έπεσε βροχή ποσότητας ενάμιση μήνα, σε διάστημα 24 ωρών, και εκατοντάδες πτήσεις ακυρώθηκαν.Οι ριπές ανέμων αναμένεται να φθάσουν στα 200χλμ/ώρα

Οι άνεμοι κόπασαν το πρωί της Δευτέρας στο βόρειο τμήμα της Γαλλίας και ήρθη ο πορτοκαλί συναγερμός σε 15 διαμερίσματα στο ανατολικό τμήμα, όμως η Κιάρα αναμένεται να ενισχυθεί σταδιακά στις Άλπεις, όπως και στην Κορσική (νοτιοανατολικά), με τις ριπές ανέμων να αναμένεται να φθάσουν στα 200χλμ/ώρα τη νύχτα της Δευτέρας προς Τρίτη.

— Dutch Cycling Embassy (@Cycling_Embassy) February 10, 2020

Η γαλλική ακτογραμμή, από το Λουάρ Ατλαντίκ έως το Πα ντε Καλέ, παραμένει σε συναγερμό για το ενδεχόμενο πλημμυρών, όπως και δύο διαμερίσματα, το Σεν Μαριτίμ και το Ερ, που έχουν τεθεί σε «πορτοκαλί» συναγερμό.

Εκατοντάδες πτήσεις ακυρώθηκαν στην Ευρώπη, εκ των οποίων περίπου 220 σήμερα το πρωί από και προς το αεροδρόμιο Άμστερνταμ-Σίπχολ στην Ολλανδία, το τρίτο πιο πολυσύχναστο αεροδρόμιο της Ευρώπης.

I have gale force winds blowing snow and no power and 35% left on my phone.#StormCiara pic.twitter.com/2aDiRdN6N9

— ❄️❄️❄️❄️❄️AmyGaffneyWrites ❄️❄️❄️❄️❄️ (@gaffneyamy) February 10, 2020

Η καταιγίδα προκάλεσε μποτιλιαρίσματα άνω των 600 χλμ στους δρόμους της χώρας, σήμερα το πρωί.

— Met Office (@metoffice) February 10, 2020

Στη Γερμανία, περισσότερες από 700 πτήσεις ακυρώθηκαν στη Φρανγκφούρτη, το Μόναχο, το Ντίσελντορφ και την Κολωνία.

Στη Νορβηγία, αναμένεται η καταιγίδα, όπου εκεί την έχουν βαπτίσει Έλσα, να προκαλέσει πλημμύρες στο νοτιοδυτικό τμήμα της χώρας.

Snow in Buckstone, Edinburgh. #StormCiara pic.twitter.com/LH4LslZqSb

— Cllr Scott Arthur 🌍 (@CllrScottArthur) February 10, 2020