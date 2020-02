Νέα Υόρκη: Ο πανέξυπνος αστυνομικός σκύλος που ξέρει τι πρέπει να κάνει πριν από κάθε αποστολή

Πίνει μόνος του νερό από τον ψύκτη

Αστυνομικός σκύλος γνωρίζει πολύ καλά τη συνταγή της επιτυχίας…

Άλλωστε έχει να επιτελέσει σημαντικό έργο στους δρόμους της Νέας Υόρκης, όπου θα περιπλανηθεί επί ώρες για να επιετελέσει το έργο ενίσχυσης της ασφάλειας των πολιτών.

Η ημέρα του «K9 Arko», όπως ονομάζεται το πανέξυπνο λυκόσκυλο, απαιτεί αν μη τι άλλο πολλή ενέργεια. Κρατώντας το κουμπί του ψύκτη, καταφέρνει να πιει νερό.

Η κατανάλωση νερού δίνει στο τετράποδο τη δύναμη ώστε να μπορεί να τρέχει και να εντοπίζει γρήγορα το καθετί χωρίς να υπακούει στην εξάνλτηση.

Police dog hits the water fountain to hydrate before busy shift 🐶 https://t.co/wyRzIFCd47 pic.twitter.com/aZU1wzfS3Z

— New York Post (@nypost) February 10, 2020