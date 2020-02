Αυστραλία: Στρατιώτες αγκαλιάζουν και ταΐζουν κοάλα που διασώθηκαν από τις φονικές πυρκαγιές

Τα 28 κοάλα, που δεν είναι ακόμη βέβαιο εάν θα επανέλθουν πλήρως, προέρχονται από τη Νήσο Καγκουρό

Παγκόσμια θλίψη προκάλεσε η εξαφάνιση κοάλα, στην Αυστραλία, με την πύρινη κόλαση που κατέστρεψε εκατομμύρια εκτάσης γης.

Χιλιάδες κοάλα βρήκαν τραγικό τέλος, όσα όμως κατάφεραν να διασωθούν είχαν την τύχη να βρεθούν στα χέρια υπεύθυνων στρατιωτών.

Στο πάρκο της Αυστραλίας, Cleland Wildlife, εκτυλίσσεται ένα ξεχωριστό σκηνικό αγάπης.

Κοάλα πληγωμένα από τις τεράστιες πυρκαγιές δέχονται τη φροντίδα στρατιωτών στο πάρκο. Οι άνδρες όχι μόνο ταϊζουν τα ζώα, αλλά δημιουργούν και ιδανικές εγκαταστάσεις ώστε να μπορούν να κρέμονται τα κοάλα όπως συνηθίζουν στην κανονική τους ζωή.

Τα 28 κοάλα, που δεν είναι ακόμη βέβαιο εάν θα επανέλθουν πλήρως, προέρχονται από τη Νήσο Καγκουρό.

These Australia soldiers have been spending their downtime cuddling baby koalas rescued from the bushfires ❤️ https://t.co/0v07nvxTXY pic.twitter.com/mzCih3AQlU

— CBS News (@CBSNews) February 14, 2020