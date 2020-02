Η φονική καταιγίδα «Ντένις» σαρώνει τη Βρετανία – Νεκρός ένας έφηβος

Μετά την «Κιάρα» ήρθε ο «κυκλώνας – βόμβα» – Αναμένονται σοβαρά προβλήματα στο εναέριο και οδικό δίκτυο της χώρας

Σοβαρά προβλήματα στο εναέριο και οδικό δίκτυο της Βρετανίας προκαλεί η καταιγίδα «Ντένις» με σφοδρές πλημμύρες και θυελλώδεις ανέμους να πλήττουν την χώρα και τις αρχές να επιβεβαιώνουν τον πρώτο θάνατο: ένας έφηβος έχασε τη ζωή του παλεύοντας με τα τεράστια κύματα στην περιοχή Western Esplanad, όπως αναφέρει η βρετανική εφημερίδα «Daily Mail».

Μία εβδομάδα μετά την φονική καταιγίδα «Κιάρα», που έπληξε την Κεντρική και Βόρεια Ευρώπη – κυρίως την Βρετανία, σειρά έχει ο «Ντένις», ο οποίος , σύμφωνα με τις προβλέψεις των μετεωρολόγων, εξελίχθηκε σε «κυκλώνα- βόμβα».

Το υπουργείο Εσωτερικών της Βρετανίας εφιστά την προσοχή των πολιτών για τις επόμενες ώρες.

#StormDennis has been rapidly developing overnight and will continue to deepen through today.

The central pressure is forecast to get near to 920 hectopascals (millibars) which is one of the lowest known pressures in the North Atlantic pic.twitter.com/e2nv6vswz6

— Met Office (@metoffice) February 15, 2020

Keep on trucking @CarrsBillington

🚛 #StormDennis #storm pic.twitter.com/z6LaA7GZSZ

— YorkshireShepherdess (@AmandaOwen8) February 15, 2020

STORM DENNIS – The Devil’s Chimney waterfall blows backwards this morning

Sligo, Ireland

The waterfall’s name comes from the phenomenon where southerly winds sometimes blow the water backwards up over the cliff. @rtenews @VirginMediaNews @MetEireann @JoannaDonnellyL #StormDennis pic.twitter.com/kESqPlqgtb

— Donegal Weather Channel (@DonegalWeatherC) February 15, 2020

🎥 CalMac ferry MV Caledonian Isles rocking violently in Ardrossan harbour as Storm Dennis hits Scotland. Credit: Stuart Bell 🌊😲🤢 #ardrossan #arran #stormdennis # weatherwarning #scotland #calmac 🎥 pic.twitter.com/y7X0CPMm1Y

— The Daily Record (@Daily_Record) February 14, 2020