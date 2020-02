Αυτοκτονία Καρολίν Φλακ: Ο ξυλοδαρμός, τα αντικαταθλιπτικά και η σχέση της με τον πρίγκιπα Χάρι

Σαν κεραυνός εν αιθρία έπεσε η είδηση του θανάτου της διάσημης Βρετανίδας παρουσιάστριας Καρολίν Φλακ.

Η 40χρονη Καρολίν, πρώην παρουσιάστρια του ριάλιτι «Love Island» αυτοκτόνησε το Σάββατο. Είχε παραδεχτεί δημοσίως πως έπαιρνε αντικαταθλιπτικά φάρμακα, ωστόσο, όταν κατηγορήθηκε δημοσίως για ξυλοδαρμό του συντρόφου της, Λιους Μπάρτον, τα βρετανικά ΜΜΕ έσπευσαν να προεξοφλήσουν την καταδίκη της.

Η Κάρολαιν συνελήφθη τον περασμένο Δεκέμβριο, αφού επιτέθηκε στο φίλο της πετώντας του ένα φωτιστικό μέσα στο σπίτι τους, στην περιοχή του Ίλινγκτον.

Αξίζει να σημειωθεί πως η Καρολίν ήταν για ένα διάστημα το «κορίτσι» του πρίγκιπα Χάρι της Βρετανίας.

Φίλοι του πρίγκιπα δήλωναν μάλιστα πως η Καρολίν ήταν πολύ ευχάριστη και του έφτιαχνε πάντα τη διάθεση. Γιατί λοιπόν να μη βγει μαζί της;».

Η αυτοκτονία της ήρθε λίγες ώρες μετά από ένα ερωτικό μήνυμα στο Instagram από τον φίλο της Λιούις Μπάρτον που της έγραφε :

«Χρόνια πολλά για τον Άγιο Βαλεντίνο, σε αγαπώ».

Στη συνέχεια η ίδια είχε αναρτήσει στον λογαριασμό της τέσσερις φωτογραφίες με τον σκύλο της.

Η παρουσιάστρια βρισκόταν στο σπίτι με μία φίλη της, η οποία έφυγε για λίγο για να πάει να αγοράσει τρόφιμα. Όταν επέστρεψε, δεν της άνοιγε κανείς την πόρτα, έτσι αποφάσισε να πάρει τηλέφωνο τον πατέρα της Καρολάιν, ο οποίος μόλις έσπευσε στο σπίτι της κόρης του, την αντίκρισε νεκρή.

Η 40χρονη παρουσιάστρια είχε παραιτηθεί από την παρουσίαση του δημοφιλούς ριάλιτι «The Love Island» τη χειμερινή σεζόν, έπειτα από την κατηγορία για επίθεση στον τενίστα σύντροφό της Μπάρτον. Η δίκη είχε οριστεί για τις 4 Μαρτίου.

Η γνωστή Βρετανή παρουσιάστρια είχε βρεθεί στα πλατό διάσημων σόου στη Βρετανία όπως το «Fame Academy», «I’M A Celebrity», Get Me Out Of Here και Britain’s Got More Talent».

Είχε παραδεχθεί δημοσίως ότι είχε κατάθλιψη και πάθαινε κρίσεις πανικού. Είχε απευθυνθεί σε γιατρό και της είχε χορηγήσει αντικαταθλιπτικά. Δεν είχε όμως ενημερώσει τη οικογένειά της για την κατάθλιψή της, όπως χαρακτηριστικά αναφέρει η εφημερίδα «The Sun».

Ο σύντροφός της, μόλις έμαθε ότι έβαλε τέλος στη ζωή της, δεν το πίστευε:

«Είμαι δυστυχισμένος, είχαμε κάτι τόσο ιδιαίτερο. Δεν έχω λέξεις, πονάω τόσο πολύ, μου λείπεις απίστευτα, ξέρω ότι ένιωθες ασφάλεια μαζί μου. Πάντα μου έλεγες ότι δεν σκεφτόσουν τίποτε άλλο όταν βρισκόσουν μαζί μου. Δεν μου επέτρεψες να είμαι μαζί σου αυτή τη φορά και ρωτούσα γιατί.Θα είμαι η φωνή σου μωρό μου, στο υπόσχομαι. Θα κάνω όλες τις ερωτήσεις που ήθελες και θα πάρω όλες τις απαντήσεις. Τίποτα δεν μπορεί να σε φέρει πίσω, αλλά θα προσπαθήσω να σε κάνω περήφανη κάθε μέρα.Σε αγαπώ με όλη μου την καρδιά», έγραψε στα social media συντετριμμένος.