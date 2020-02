Κίνα: Πέταξαν έξω από σούπερ μάρκετ γυναίκα που δεν φορούσε μάσκα – Βίντεο

Αστυνομικοί τράβηξαν τη γυναίκα η οποία αρνιόταν να φορέσει τη μάσκα της και την οδήγησαν στην έξοδο

Τα εφιαλτικά επεισόδια συνεχίζονται στην Κίνα. Ο τρόμος μετά την αύξηση στον αριθμό των νεκρών, που πλέον ξεπερνούν τους 1500, αποτυπώνεται σε κάθε πτυχή της καθημερινότητας.

Είναι εμφανές ότι η Κίνα βρίσκεται σε τροχιά πανικού. Πόλεις όπως οι Ουχάν και Χουμπέι έχουν σηκώσει κυρίως το βάρος του δράματος. Σε αυτές, εξάλλου, τις πόλεις – φαντάσματα ο κόσμος έχει θρηνήσει τους περισσότερους νεκρούς.

Μάχη δίνουν κάθε στιγμή οι Κινέζοι για την εξασφάλιση μάσκας. Σε κάθε τους κίνηση τη φορούν, καθώς η νόσος μεταδίδεται σε απόσταση δύο μέτρων.

Τι συμβαίνει όμως όταν κάποιος δεν φορά μάσκα;

Στο βίντεο του ρωσικού δικτύου RT φαίνεται ξεκάθαρα η αυστηρότητα ως προς την τήρηση κανονισμών που συμβάλλουν στη δημόσια ασφάλεια.

Γυναίκα που μπήκε σε σούπερ μάρκετ χωρίς μάσκα δέχθηκε όχι μόνο επίπληξη από τις Αρχές, αλλά οι αστυνομικοί την τράβηξαν από το σημείο και την έβγαλαν έξω. Ένας άνδρας την σέρνει στο πάτωμα, ύστερα εκείνη σηκώνεται, συνομιλεί με αστυνομικούς και όταν αρνείται να φορέσει μάσκα οδηγείται στην έξοδο.

#Coronavirus fear in #China: This woman was dragged from supermarket for refusing to wear face mask pic.twitter.com/c9ZOw1CW6N

— RT (@RT_com) February 16, 2020