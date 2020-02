Πλοίο φάντασμα ξεβράστηκε στην Ιρλανδία – Περιπλανιόταν 16 μήνες στη μέση του Ατλαντικού

Ταξίδεψε χωρίς καπετάνιο χιλιάδες μίλια τους τελευταίους δεκαέξι μήνες για να ξεβραστεί στην Ιρλανδία.

Ο λόγος για ένα πλοίο-φάντασμα, το Alta το οποίο εγκαταλείφθηκε από τα μέλη του και βρέθηκε να περιπλανάται στον Ατλαντικό.

Το πλοίο της φωτογραφίας κατασκευάστηκε το 1976, έχει μήκος 77 μέτρα, κι έπλεε υπό σημαία της Τανζανίας, αλλά πλέον υπάγεται στην αρμοδιότητα του υπουργού Θαλασσίων Σκαφών της Ιρλανδίας βάσει νόμου του 1993.

Τα προβλήματα του φορτηγού πλοίου άρχισαν τον Σεπτέμβριο του 2018, όταν με πλήρωμα 10 ατόμων ταξίδευε στη Μεσόγειο και στη συνέχεια τον Ατλαντικό, καθώς το τελευταίο ταξίδι του ήταν προγραμματισμένο από την Ελλάδα στην Αϊτή.

