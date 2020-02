Έκτακτο: Ο στρατός του Χαφτάρ βομβάρδισε τούρκικο πλοίο στο λιμάνι της Τρίπολης

Στόχος του Λιβυκού Εθνικού Στρατού έγινε στο λιμάνι της Τρίπολης ένα τουρκικό φορτηγό πλοίο, που είχε ξεκινήσει από την Τουρκία και μετέφερε πολεμοφόδια, σύμφωνα με πηγές του δικτύου Al Arabiya.

Ο απεσταλμένος του ΟΗΕ στη Λιβύη, Γιασάν Σαλαμέ επιβεβαίωσε την επίθεση κατά του τουρκικού πλοίου με ρουκέτες, χωρίς να δώσει πρόσθετες πληροφορίες.

BREAKING: There are reports that a Turkish ship at the Tripoli docks in Libya has been targeted by artillery fire. Photos from people in the area show a large plume of smoke in the area. pic.twitter.com/97dcoSFR0J — Conflict News (@Conflicts) February 18, 2020

A Turkish cargo ship carrying ammunition and weapons coming from Turkey has been targeted by the Libyan National Army at the Tripoli port, says Haftar – according to sources in Libya #Λιβύη https://t.co/XIlfq6xump — Antiwar (@AntiwarRawitna) February 18, 2020

Ανταποκριτής του - στην Τρίπολη, την οποία προσπαθούν να καταλάβουν οι δυνάμεις του Χαφτάρ, ανέφερε πως διέκρινε πυκνούς καπνούς από το λιμάνι, ενώ πηγές ανέφεραν πως έχει χτυπηθεί και μια αποθήκη.