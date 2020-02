Για υψηλή και βιώσιμη ανάπτυξη συζήτησαν Σταϊκούρας – Ντομπρόβσκις, μετά το «παράθυρο» για τα πλεονάσματα

Τις προτεραιότητες της ελληνικής οικονομίας για την επίτευξη υψηλής και βιώσιμης ανάπτυξης υπογράμμισε στον αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Βάλντις Ντομπρόβσκις, κατά τη συνάντησή τους στο περιθώριο του ECOFIN, ο υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας.

«Σήμερα είχα την ευκαιρία να συναντήσω τον αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Βάλντις Ντομπρόβσκις και υπογράμμισα τις προτεραιότητες της ελληνικής οικονομίας για την επίτευξη υψηλής και βιώσιμης ανάπτυξης» έγραψε μετά τη συνάντηση στο προσωπικό του λογαριασμό στο Twitter ο κ. Σταϊκούρας.

Today, I had the chance to meet with the Vice President of @EU_Commission, Mr @VDombrovskis and underline Greek economy’s priorities for achieving high and sustainable growth! #meetings pic.twitter.com/L09qQmZnEY

— Christos Staikouras (@cstaikouras) February 18, 2020